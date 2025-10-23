Lovitură pentru Putin, de la aliatul Xi Jinping. China oprește achizițiile de petrol rusesc, după sancțiunile SUA

O scădere bruscă a cererii de petrol din partea celor mai mari doi clienți ai Rusiei va pune presiune asupra veniturilor Moscovei din petrol. Foto: Getty Images

Vladimir Putin primește o lovitură de la aliatul său de la Beijing, Xi Jinping. Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc, relatează BBC Russia, care citează agenția de presă Reuters. Decizia vine după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii de petrol ale Moscovei. Astfel, toate aceste companii chineze vor înceta achiziția de petrol rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt. Decizia vine la scurt timp după ce rafinăriile din India au decis să reducă drastic importurile de petrol rusesc.

Companii petroliere de stat precum PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil nu vor mai cumpăra petrol rusesc, potrivit unor surse din domeniul comercial, după ce SUA au sancționat Rosneft și Lukoil pentru „refuzul Rusiei de a opri războiul” din Ucraina, într-o mișcare fără precedent din partea Administrației Trump. Cele patru companii menționate nu au transmis un punct de vedere oficial.

De asemenea, anterior, BBC Russia relatase că și rafinăriile din India intenționau să-și reducă drastic importurile de țiței rusesc, pentru a se conforma sancțiunilor anunțate de Statele Unite. Decizia este o lovitură pentru Kremlin în condițiile în care India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare.

O scădere bruscă a cererii de petrol din partea celor mai mari doi clienți ai Rusiei va pune presiune asupra veniturilor Moscovei din petrol și îi va forța pe marii importatori mondiali să caute alte surse de aprovizionare, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor globale.

De altfel, cotațiile internaționale la țiței au crescut, joi dimineață, după ce SUA au anunțat sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft.

Răspunsul Rusiei nu s-a lăsat așteptat. Sancțiunile anunțate de SUA reprezintă „un act de război”, iar președintele american nu a făcut decât să angajeze SUA pe calea unei confruntări directe cu Rusia, a declarat joi Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Deși China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de mici operatori cunoscuți sub numele de teapots, deci estimările privind achizițiile făcute de rafinăriile de stat variază considerabil.

Compania de analiză Vortexa Analytics a estimat că achizițiile de petrol rusesc făcute de companiile de stat chineze au fost sub 250.000 de barili pe zi în primele nouă luni ale anului 2025, în timp ce firma de consultanță Energy Aspects a estimat un volum de 500.000 de barili pe zi.

Unipec, brațul comercial al Sinopec (600028.SS), a oprit săptămâna trecută achizițiile de petrol rusesc, după ce Marea Britanie a impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, precum și asupra unor nave din „flota fantomă” și a unor entități chineze, inclusiv un important rafinator chinez, au declarat două surse comerciale.

Potrivit traderilor, Rosneft și Lukoil își vând cea mai mare parte a petrolului către China prin intermediari, fără a trata direct cu cumpărătorii.

Între timp, rafinăriile independente sunt susceptibile să își suspende temporar achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, dar este de așteptat să continue cumpărarea de petrol rusesc, au spus mai mulți traderi.

China mai importă aproximativ 900.000 de barili pe zi de petrol rusesc prin conducte, întreaga cantitate mergând către PetroChina, iar mai mulți traderi au spus că aceste importuri sunt puțin probabil să fie afectate de sancțiuni.

India și China sunt așteptate să se orienteze către alte surse de aprovizionare, ceea ce va duce la creșterea prețurilor pentru petrolul neafectat de sancțiuni, provenit din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, au mai spus comercianții.