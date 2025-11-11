Lupte aprige în Zaporojie. Generalul Sîrskîi avertizează: Rușii folosesc ceața pentru a se infiltra între pozițiile noastre

1 minut de citit Publicat la 23:12 11 Noi 2025 Modificat la 23:12 11 Noi 2025

Trupele ruse sunt în prezent cele mai active în direcția Pokrov. Foto Profimedia Images

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi a declarat marți, după ce rușii au reușit să ocupe trei așezări că lupte aprige sunt date pentru protejarea altor două localități.

Sîrskîi a mai precizat că agresorul și-a intensificat atacurile în regiunea Zaporojie. Trupelor ruse se folosesc de condițiile meteorologice - ceață densă - pentru a se infiltra între pozițiile ucrainene, potrivit Pravda.

„Situația în direcțiile Oleksandriv și Hulyaipil s-a deteriorat semnificativ, unde inamicul, folosind o superioritate numerică în forțe și mijloace, a avansat în cursul unor lupte aprige și a capturat trei așezări”, a spus generalul Oleksandr Sîrskîi.

Trupele ruse sunt în prezent cele mai active în direcția Pokrov, iar situația s-a înrăutățit și în direcțiile Zaporojie, Oleksandrivka și Huleaipole.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă să opereze pe principiul apărării active. În condiții dificile ale unui inamic superior, unitățile noastre resping atacurile în majoritatea direcțiilor și continuă operațiunile de căutare și atac în anumite zone. În special, în zonele Kupiansk și Siversk.

Cea mai disputată zonă este Pokrov

Inamicul este în prezent cel mai activ în direcția Pokrov. Astăzi, aproximativ 40% din bătălii s-au desfășurat asupra acestei zone. Inamicul de acolo suferă constant pierderi semnificative.”

Oleksandr Sîrskîi scrie, de asemenea, că agresorul și-a intensificat activitatea în regiunea Zaporojie. El folosește condițiile meteorologice - ceață densă - pentru a se infiltra între pozițiile ucrainene.

„Situația în direcțiile Oleksandrivske și Huleaipole s-a înrăutățit semnificativ, unde inamicul, profitând de superioritatea numerică în forțe și mijloace, a avansat în timpul unor lupte aprige și a capturat trei așezări.

Soldații Grupului de Forțe «Sud» duc lupte epuizante pentru Rivnepil și Yablukove. Se iau măsuri de sprijin adecvate. Agresorul a suferit pierderi semnificative din cauza focului combinat.”

Comandantul-șef a adăugat că în zona operațională a Grupului de Forțe «Sud», în ultimele trei zile, invadatorii au pierdut aproximativ 800 de oameni și peste o sută de unități de diverse echipamente militare.

În după-amiaza zilei de 11 noiembrie, Forțele de Apărare de Sud au raportat retragerea apărătorilor din pozițiile din apropierea a 5 așezări din Zaporojie din cauza intensificării operațiunilor de asalt inamice, a expunerii crescute la foc și pentru a păstra viața personalului.