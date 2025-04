„Lupul de pe Wall Street” îl apără pe Donald Trump în scandalul burselor: „Va fi dureros, dar era nevoie de o schimbare”

„Lupul de pe Wall Street” îl apără pe Donald Trump în scandalul burselor. FOTO: Profimedia Images

Jordan Belfort, fost broker de pe Wall Street și personajul real care a inspirat filmul The Wolf of Wall Street, în care a fost interpretat de Leonardo DiCaprio, a declarat pentru Sky News că sub nicio formă Donald Trump nu poate fi considerat vinovat de tranzacții privilegiate sau manipularea bursei.

Declarațiile lui Belfort vin în contextul în care Trump a afirmat, cu patru ore înainte de o creștere spectaculoasă a bursei, că este „momentul perfect pentru a cumpăra acțiuni”, după ce a anunțat suspendarea tarifelor comerciale pentru 90 de zile. Indicele S&P 500 a înregistrat o creștere de aproape 10% într-o singură zi – un salt rar.

Criticii democrați ai lui Trump susțin că afirmația sa ridică întrebări serioase de etică și solicită o anchetă urgentă pentru a stabili dacă membri ai familiei sale sau oficiali din administrație au profitat de pe urma acestor informații înainte ca ele să devină publice.

Belfort: „Declarația lui Trump a fost publică, nu secretă”

Vorbind în cadrul emisiunii The World, Belfort a explicat că, din moment ce Trump a făcut declarația pe o platformă publică, nu poate fi vorba despre tranzacționare pe baza de informații privilegiate.

„Personal, nu mi se pare deloc suspect. Mai ales pentru că a spus acel lucru tuturor deodată. Dacă n-ar fi spus nimic public și le-ar fi zis la cinci dintre prietenii lui: «O să relaxez tarifele, cumpărați acțiuni», atunci da, ar fi fost ilegal,” a afirmat Belfort.

El a mai adăugat că Trump exprimase această opinie și anterior și că gestul de a cumpăra acțiuni în momentul în care prețurile scad este o strategie clasică de investiții.

„Spunea același lucru de ceva timp, nu a fost prima dată. Și secretarul Trezoreriei, Bessent, spunea același lucru”, a spus fostul broker.

Tranzacționarea privilegiată implică folosirea de informații confidențiale, care nu sunt disponibile publicului, pentru a cumpăra sau vinde acțiuni în scopul obținerii unui avantaj financiar – o practică pentru care Jordan Belfort a fost condamnat în anii ’90.

Casa Albă: „Trump a dorit să le ofere americanilor încredere economică”

În replică la acuzațiile democraților, Casa Albă a transmis că postarea lui Trump a avut scopul de a reconstrui încrederea americanilor în economie, în contextul panicii propagate de mass-media.

Belfort a criticat și el reacția adversarilor politici ai lui Trump, afirmând că aceștia doar încearcă „să câștige puncte de imagine în fața presei și a propriului partid”.

Chiar dacă declarația lui Trump a provocat un impuls pozitiv temporar în piețele financiare, instabilitatea persistă. Indicii bursieri americani au închis din nou în scădere joi, bursa japoneză a pierdut aproximativ 5% vineri dimineață, iar acțiunile din Hong Kong se îndreaptă spre cea mai slabă săptămână de la criza financiară din 2008.

Între timp, aurul – considerat un activ de refugiu în perioade de incertitudine – a atins un record istoric, depășind pentru prima dată pragul de 3.200 de dolari uncia.

Belfort: „Va fi dureros, dar era nevoie de o schimbare”

Deși se declară în general împotriva tarifelor vamale, Jordan Belfort a susținut că intervenția lui Trump era necesară, dat fiind dezechilibrul comercial major în care se află SUA.

„Statele Unite au fost secătuite de bogăție, de fabrici. Dezechilibrul comercial este nebunesc,” a afirmat Belfort. „Nu va fi plăcut. Va exista suferință – dar drumul pe care eram era complet nesustenabil. Era nevoie de o schimbare.”

El a respins temerile potrivit cărora tarifele vor afecta puternic consumatorii americani, inclusiv prin scumpirea unor produse populare, cum ar fi iPhone-ul. Belfort susține că firmele vor reloca producția din China în alte țări, precum India, iar în timp vor fi stabilite și excepții tarifare.

Belfort a lăudat și rolul jucat de Elon Musk în reformarea aparatului guvernamental american, afirmând că reducerile masive de personal în instituțiile de stat sunt un pas necesar.

„Îmi place ce se întâmplă. Nivelul de abuz, risipă și fraudă este absolut nebunesc. Este un lucru excelent. Obama a vorbit despre asta, Clinton a încercat. Nu e o idee nouă să încerci să eficientizezi guvernul,” a afirmat el.

În contextul speculațiilor privind o posibilă retragere a lui Musk din această funcție, Belfort a spus că miliardarul a lăsat în urmă o echipă de lideri experimentați:

„A instalat oameni de afaceri foarte bine pregătiți, care chiar țin la această țară.”