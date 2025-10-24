Macron a anunţat că Franţa trimite Ucrainei rachete antiaeriene Aster și avioane de luptă Mirage

Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Franța va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în "zilele următoare", precum și avioane de luptă Mirage, a anunțat vineri președintele Emmanuel Macron aliații Ucrainei reuniți în videoconferință, relatează Agerpres.

"Vom furniza zilele următoare noi rachete Aster, noi programe de antrenament și noi avioane Mirage", a declarat el de la Paris, fără a oferi alte detalii.

Până în prezent, Franța a livrat Ucrainei trei avioane Mirage 2000 din cele șase promise. Una dintre aeronave a fost doborâtă în iulie.

Cum funcţionează rachetele Aster

Rachetele Aster 15 și 30, produse în cooperare între Paris și Roma, funcționează cu sistemul SAMP/T MAMBA, un sistem franco-italian de apărare aeriană, echivalent cu sistemul american Patriot.

Cele două țări au furnizat Ucrainei un număr nespecificat de astfel de rachete pentru apărarea sa aeriană, Kievul solicitând un număr mai mare de astfel de arme pentru a se putea apăra.

'Este foarte important să ne continuăm eforturile pentru a sprijini Ucraina și pentru a face presiune asupra Rusiei', a subliniat Macron în fața liderilor Coaliției Voluntari, ce reunește țările europene care ajută militar Ucraina și sunt dispuse să-i ofere garanții de securitate post-război.

Reuniunea este coprezidată de premierul britanic Keir Starmer, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski de la Londra, și de președintele francez.

Ucraina, pe cale să primească printre cele mai avansate avioane de luptă ale NATO

Ucraina ar putea să primească până la 150 de avioane de luptă performante de la cel mai nou membru al NATO, Suedia, în urma unui contract de vânzare, ale cărui detalii nu se cunosc în prezent. Aceasta ar fi prima ofertă importantă din partea unui membru al Alianței de a furniza un număr semnificativ de avioane către Kiev, care încearcă să își modernizeze forțele aeriene, pe fondul atacurilor masive cu drone și rachete din partea armatei ruse.

Avioanele de luptă pe care Ucraina ar putea să le primească sunt printre cele mai avansate din cadrul forțelor NATO. Este vorba despre avioanele Saab Gripen-E.

Volodimir Zelenski și prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, au semnat, miercuri, o scrisoare de înțelegere, ceea ce înseamnă că termenii exacți, costurile și datele de livrare pentru cele 150 de avioane urmează să fie stabilite.