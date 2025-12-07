Macron amenință China cu taxe vamale „în lunile următoare”

Președintele francez Emmanuel Macron, în timpul vizitei sale în China, 5 decembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a amenințat China cu impunerea unor tarife dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce uriașul său excedent comercial față de UE, potrivit unor remarci publicate duminică, 7 decembrie, transmite Le Monde.

„Le-am spus că, dacă nu reacționează, noi, europenii, vom fi obligați să luăm măsuri ferme în lunile următoare”, a declarat Macron ziarului economic Les Echos după ce s-a întors dintr-o vizită de stat în China. Astfel de măsuri ar putea urma modelul celor luate de Statele Unite, a spus el, „cum ar fi tarifele pentru produsele chinezești, de exemplu”.

Deficitul comercial al UE cu China – a doua cea mai mare economie a lumii după Statele Unite – a depășit 300 de miliarde de euro în 2024, a precizat Les Echos. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene nu pot stabili individual politici comerciale, inclusiv tarife, fiind reprezentate în acest sens de Comisia Europeană.

„Nu putem fi mereu importatori, companiile chineze trebuie să vină în Europa”

Macron, a cărui țară este a doua cea mai mare economie din UE după Germania, a recunoscut că este dificil să se obțină un consens în bloc privind problema tarifelor impuse Chinei. Germania, cu prezența sa economică puternică în China, a spus el, „nu este încă pe deplin aliniată poziției noastre”.

„China vrea să lovească în inima modelului industrial și de inovație european, care a fost istoric bazat pe mașini-unelte și industria auto”, a spus Macron.

Președintele american Donald Trump a impus în acest an tarife de 57% pentru produsele chinezești, deși acestea au fost reduse la 47% ca parte a unui acord încheiat între cele două țări în octombrie. Macron a spus că protecționismul SUA a agravat problema pentru UE, deoarece China „redirecționa masiv” produse destinate inițial pieței americane către Europa. „Astăzi suntem prinși la mijloc”, a declarat Macron. „Aceasta este o chestiune de viață și de moarte pentru industria europeană.”

În timpul vizitei sale în China, Macron a spus că UE trebuie să accepte mai multe investiții directe chineze ca parte a eforturilor de reducere a deficitului comercial. „Nu putem fi mereu importatori, companiile chineze trebuie să vină în Europa”, a declarat el pentru Les Echos, adăugând însă că afacerile chineze nu pot fi lăsate să acționeze ca „prădători” cu „obiective hegemonice”.

UE trebuie să combine protecția sectoarelor sale cele mai vulnerabile, precum industria auto, cu o creștere a competitivității, a îndemnat el.