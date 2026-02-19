Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri dure împotriva „abuzului digital” asupra copiilor

Emmanuel Macron. sursa foto: Getty

Emmanuel Macron a respins criticile americane la adresa eforturilor Europei de a reglementa inteligența artificială, promițând că va proteja copiii de „abuzul digital” în timpul președinției Franței la G7, scrie The Guardian.

Vorbind la summitul AI Impact de la Delhi, liderul francez a cerut garanții mai stricte, pe fondul indignării globale generate de utilizarea chatbotului Grok al lui Elon Musk pentru a crea zeci de mii de imagini sexualizate cu copii, dar și în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind concentrarea puterii în domeniul AI în mâinile unui număr restrâns de companii.

Declarațiile sale au fost susținute și de secretarul general al ONU, António Guterres, care le-a spus delegaților – inclusiv mai multor miliardari din tehnologie din SUA – că „niciun copil nu ar trebui să fie un subiect de test pentru o inteligență artificială nereglementată”.

„Viitorul AI nu poate fi decis de câteva țări și nici lăsat la voia câtorva miliardari”, a spus Guterres. „AI trebuie să aparțină tuturor”.

Bill Gates ar fi trebuit să ia cuvântul, însă s-a retras în ultimul moment, pe fondul reînnoirii atenției asupra legăturilor sale din trecut cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Miercuri, consilierul principal al Casei Albe pentru AI, Sriram Krishnan, a reluat criticile administrației Trump față de reglementarea inteligenței artificiale, vizând în mod special Actul european privind AI (AI Act).

El le-a spus delegaților că va continua să „critice vehement” legislația care nu este „favorabilă unui antreprenor care vrea să construiască tehnologie inovatoare”.

Macron a declarat însă, în cadrul summitului interguvernamental: „Contrar a ceea ce au spus unii prieteni dezinformați, Europa nu este concentrată orbește pe reglementare. Europa este un spațiu pentru inovație și investiții, dar este și un spațiu sigur, iar spațiile sigure câștigă pe termen lung”.

Un studiu publicat luna aceasta de Unicef și Interpol, realizat în 11 țări, a arătat că cel puțin 1,2 milioane de copii au raportat că imaginile lor au fost manipulate în deepfake-uri sexuale explicite în ultimul an. În unele state, unul din 25 de copii – echivalentul unui copil din fiecare clasă – a fost afectat.

„Nu există niciun motiv pentru care copiii noștri să fie expuși online la ceea ce este interzis prin lege în viața reală”, a spus Macron. „Platformele, guvernele și autoritățile de reglementare ar trebui să colaboreze pentru a face internetul și rețelele sociale un spațiu sigur. De aceea, în Franța, demarăm un proces pentru a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”.

Printre directorii din tehnologie prezenți s-a numărat și Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, companie care se confruntă cu o acțiune în justiție intentată de familia lui Adam Raine, un adolescent de 16 ani care s-a sinucis după ce a discutat despre sinucidere cu ChatGPT.

Dario Amodei, co-director executiv al Anthropic, a declarat că este „îngrijorat de comportamentul autonom al modelelor AI, de potențialul lor de a fi utilizate abuziv de indivizi și guverne și de impactul lor posibil asupra economiei și locurilor de muncă”.

Premierul Indiei, Narendra Modi, a spus că este „imperativ ca AI să fie sigură pentru copii și ghidată de familie”, comparând apariția inteligenței artificiale cu descoperirea focului și numind-o o „transformare profundă în istoria omenirii”.

India încearcă să se poziționeze drept a treia mare putere globală în domeniul AI, după SUA și China, Google anunțând în această săptămână o investiție de 15 miliarde de dolari în centre de date și cabluri submarine care vor lega India de SUA și alte țări.

Modi a subliniat că trebuie stabilite „niveluri clare de autenticitate pentru conținutul din lumea digitală … oamenii trebuie să știe ce este autentic și ce a fost generat de AI”.

Aceste intervenții vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale opiniei publice privind riscurile societale ale inteligenței artificiale, în condițiile în care cele mai avansate modele sunt controlate în mare parte de aproximativ patru companii americane și câțiva rivali chinezi.

Modi a prezentat o viziune alternativă, valorificând populația Indiei de 1,4 miliarde de locuitori ca o piață uriașă de creștere pentru companiile tehnologice.

„Trebuie să prevenim un monopol al AI. Multe națiuni consideră AI un activ strategic și, prin urmare, o dezvoltă în mod confidențial, iar disponibilitatea acesteia este atent gestionată. Totuși, națiunea noastră, India, are o perspectivă diferită. Credem că tehnologia, la fel ca AI, va aduce cu adevărat beneficii lumii doar atunci când este împărtășită și când codul open-source devine disponibil”, a declarat el.

Comentariile sale par să vizeze Statele Unite, unde modelele de AI de top nu sunt open-source și nu pot fi utilizate sau adaptate fără permisiune. Prin contrast, sistemele avansate ale Chinei, precum DeepSeek și Qwen, sunt în mare parte open-source.