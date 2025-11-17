Macron propune o datorie europeană comună pentru finanțarea ajutorului acordat Ucrainei, după modelul pandemiei

Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a dat de înțeles, luni, că Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul emiterea unei datorii comune, la fel ca în pandemie, pentru a finanța pe termen lung ajutorul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia.

Preşedintele Franţei, care l-a primit la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că Uniunea Europeană va trebui să continue să ofere Kievului "un sprijin financiar previzibil şi stabil pe termen lung" şi, "dacă este nevoie, explorând, de asemenea, noi căi, aşa cum am ştiut să facem în alte cazuri, când situaţia a cerut-o".

Mai concret, Macron a spus că se gândeşte "în special la îndatorarea comună în contextul pandemiei" şi a afirmat că ar fi "un semnal puternic", atât de sprijin pentru Ucraina, cât şi un mesaj către Rusia că "nu trebuie să creadă că europenii vor obosi" să sprijine Ucraina, scrie EFE, preluată de Agerpres.

Preşedintele Emmanuel Macron a amintit că statele membre ale UE lucrează deja pentru a răspunde nevoilor de finanţare ale Ucrainei în următorii doi ani împreună cu partenerii din G7, referindu-se la utilizarea fondurilor ruseşti care sunt îngheţate de la începutul războiului.

De asemenea, el a dorit să sublinieze că banii pe care Ucraina îi va primi pentru a-şi suplimenta bugetul trebuie să fie însoţiţi de "condiţionalităţi solide", ceea ce pare a fi o modalitate de a atrage atenţia asupra necesităţii integrităţii într-un moment în care guvernul ucrainean a trecut prin mai multe scandaluri de corupţie.

Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, menţionase posibilitatea emiterii unei datorii comune de către UE sau de către statele sale membre pentru a finanţa Ucraina ca alternativă la împrumutul bazat pe activele ruse îngheţate, deşi a considerat că această ultima opţiune ar fi mai eficientă.

Von der Leyen a subliniat că cele trei opţiuni la care se lucrează sunt ca UE să emită datorii pe pieţele financiare folosind plafonul bugetului comunitar, statele membre să obţină finanţare ele însele şi apoi să o transfere la Kiev printr-un acord interguvernamental şi să se folosească activele ruse blocate prin sancţiuni pentru a finanţa un "împrumut de reparare".