Macron s-a enervat la un eveniment din Kenya şi a ţipat la public. În Africa, preşedintele francez a făcut şi jogging şi a dansat

În Africa, preşedintele francez a făcut jogging şi a dansat. Sursa foto: Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron participă în aceste zile la summitul „Africa Forward” din Nairobi, Kenya. Acolo, în timpul unui eveniment cultural, Macron s-a enervat din cauză că publicul nu păstra liniştea în sală şi a luat atitudine: a urcat pe scenă, a preluat microfonul şi a ţipat la public, notează BFMTV.

Liderul de la Paris se afla în sală şi a fost deranjat de zgomotul făcut de public. A urcat pe scenă, a luat microfonul, apoi li s-a adresat participanţilor.

"Regret, dar e imposibil să vorbeşti despre cultură când unii fac zgomot. Asta e lipsă de respect. Dacă vreţi să vorbiţi între voi despre altceva, aveţi alte săli la dispoziţie. Dar, dacă rămâneţi aici, ascultaţi-i pe oameni şi să respectăm regulile. Mulţumesc", a fost mesajul lui Macron către publicul gălăgios.

? "Je vais rétablir l'ordre!"



Emmanuel Macron s'énerve pour réclamer le silence lors d'une conférence sur la culture au Kenya pic.twitter.com/NTDNjF3OlZ — BFM (@BFMTV) May 11, 2026

De asemenea, la Nairobi, Emmanuel Macron a făcut jogging împreună cu dublul campion olimpic la maraton Eliud Kipchoge. Acesta a fost medaliat la Rio în 2016 şi la Tokyo în 2021. A fost şi deţinător al recordului mondial la această disciplină.

În Africa, preşedintele francez a făcut jogging şi a dansat. Sursa foto: Profimedia

Pe lângă jogging, Macron a şi dansat în Kenya, pe melodia „Hakuna Matata”. Preşedintele francez a fost primit cu muzică, dans și spectacole la Nairobi, înaintea summitului Africa-Franța. Macron a anunţat într-o conferinţă de presă comună cu omologul său William Ruto investiţii în Kenya în valoare de peste un miliard de euro.