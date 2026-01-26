MAE a dat o avertizare de călătorie pentru Macedonia de Nord: Acţiuni de protest ale transportatorilor de marfă

MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele de frontieră menţionate în comunicatul de azi. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Republica Macedonia de Nord asupra faptului că asociaţii ale transportatorilor de marfă au anunţat acţiuni de protest la mai multe puncte de trecere a frontierei, începând de luni, ora locală 12:00, existând posibilitatea de a se extinde pe o perioadă de şapte zile, potrivit Agerpres.

În acest context, arată MAE, la Deve Bair, Delchevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medzitlija, Kjafasan, Blace şi Blato va fi restricţionat traficul pentru vehiculele de marfă, atât pe sensul de intrare, cât şi pe sensul de ieşire, cu excepţia celor încărcate cu medicamente şi animale vii şi a transporturilor specifice de securitate.

Traficul de pasageri se va desfăşura fără impedimente la toate punctele de trecere a frontierei.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite, în măsura în care este posibil, zonele de frontieră menţionate, să se informeze constant cu privire la condiţiile de trafic şi la eventuale restricţii şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale forţelor de ordine.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Skopje: +389 23 228 058, apelurile fiind preluate şi redirecţionate, după caz, către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, pe teritoriul Republicii Macedonia de Nord au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Skopje: +389 70 239 980.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor de Internet consular-protection.ec.europa.eu, skopje.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.