MAE a transmis o atenţionare pentru românii care călătoresc în Spania: cod roşu de vânt şi ploi. Ce zone vor fi afectate

MAE a transmis o atenţionare pentru românii care călătoresc în Spania. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Gettyimages

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenţia Meteorologică locală - AEMET a emis un cod roşu de condiţii metrologice nefavorabile în provinciile Sevilla şi Cadiz şi cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga, Comunitatea Autonomă Andaluzia, notează News.ro.

Potrivit MAE, codul roşu vizează intensificări ale vântului de până la 100km/h şi ploi în cantităţi semnificative, pentru provinciile Sevilla şi Cadiz.

Avertizările sunt valabile pentru zilele de miercuri şi joi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.meteoalarm.org, https://sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.