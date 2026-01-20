MAE i-a avertizat pe românii care călătoresc în Italia că un cod roşu în Sicilia e în vigoare: Furtuni şi rafale de vânt de 120 km/h

MAE i-a avertizat pe românii care călătoresc în Italia că un cod roşu în Sicilia e în vigoare:. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă menţine, în perioada 20 - 21 ianuarie, alerta de cod roşu pentru regiunea Sicilia, unde pe întreg teritoriul, îndeosebi de-a lungul coastei Mării Ionice, pot avea loc fenomene meteorologice intense, notează Agerpres.

"Sunt aşteptate precipitaţii intense, furtuni şi rafale de vânt de până la 120 km/h, care pot cauza inundaţii de-a lungul râurilor şi pârâurilor şi alunecări de teren. MAE le recomandă cetăţenilor români să respecte indicaţiile autorităţilor locale, să se informeze din surse oficiale şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranţa şi integritatea personală".

MAE recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it, pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44;

+39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35

* Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

* Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

* Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

* Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

* Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

* Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor internet: http://catania.mae.ro/, http://roma.mae.ro/, http://cgroma.mae.ro/, https://www.mae.ro/.