Maia Sandu avertizează, cu șase zile înainte de alegeri: „Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa”

Șefa statului a vorbit și despre un viitor în care Republica Moldova nu ar mai fi pe un parcurs european, ci ar ajunge în controlul Rusiei. Foto: Profimedia Images

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a avertizat, luni, pe moldoveni că Moscova cheltuie sute de milioane de euro pentru a manipula alegerile parlamentare din 28 septembrie și pentru a deturna națiunea de la parcursul ei european. Șefa statului a atras atenția că Kremlinul acționează prin complici în Moldova, oameni care au fost la putere în trecut și cu greu au fost îndepărtați de la cârma țării. Dacă Chișinăul ar ajunge sub controlul Rusiei, consecințele vor fi „directe și periculoase”, iar Republica Moldova ar putea deveni „rampă pentru infiltrarea în regiunea Odesa”, a mai spus Maia Sandu, în discursul său către națiune.

Maia Sandu și-a început discursul mulțumindu-le moldovenilor pentru încrederea pe care i-au acordat-o să fie garantul suveranității și independenței Republicii Moldova, atrăgând atenția că este de datoria ei să semnaleze că acestea sunt puse în pericol de Moscova.

„Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru sunt în pericol. Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu minciuni, sute de persoane sunt plătite ca să provoace dezordine, violențe și să sperie lumea”, a spus președinta Republicii Moldova.

Șefa statului a atras atenția că Rusia are complici în Republica Moldovei, oameni binecunoscuți moldovenilor, care au fost la cârma țării în trecut și care au fost îndepărtați cu mari sacrificii.

„Rusia nu acționează singură, Kremlinul are complici în Moldova. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni. Ei nu cred în Rusia sau Europa, ei cred doar în bani, vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă. Oameni care au demonstrat că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni.

Noi am trăit timpuri când cei care azi cumpără voturi au fost la cârma țării. Să ne amintim cât rău au făcut țării, cât de greu i-am alungat de la putere. Nu avem dreptul să dăm țara pe mâna corupților și a trădătorilor”, a spus Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova i-a chemat pe moldoveni să apere țara la vot în 28 septembrie.

„Kremlinul crede că suntem de vânzare, că suntem prea mici ca să rezistăm, că nu suntem o țară, că suntem doar un teritoriu, dar Moldova e casa noastră și nu e de vânzare.

Trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede. Puterea mea stă în voi. Pericolul e mare, dar puterea noastră trebuie să fie și mai mare.

Să nu vindem Moldova hoților și să nu le permitem altora să o vândă. Duminică să le arătăm tuturor că Moldova nu e o țară pe care o poți vinde și cumpăra pe 3 arginți ci casa noastră sfântă. Să nu admitem predarea țării intereselor străine. Interesul nostru național e pacea, libertatea, continuarea luptei anticorupție, integrarea europeană”, a mai spus Maia Sandu.

Șefa statului a vorbit și despre un viitor în care Republica Moldova nu ar mai fi pe un parcurs european, ci ar ajunge în controlul Rusiei.

„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune.