Mamele disperate îşi aruncă copiii peste gardul de sârmă ghimpată la Kabul, implorând soldații să îi salveze

Mii de oameni se înghesuie spre locul care pare pentru ei poarta spre libertate, întruchiparea visului unei lumi departe de talibani.

După 20 de ani la asta s-a ajuns. O retragere grăbită, evacuarea civililor, în timp ce talibanii stau și se uită.

Cu fiecare zi ce trece situația devine mai disperată, în timp ce forțele militare,încearcă să evacueze mii de oameni din Afganistan, în doar câteva zile.

O misiune umanitară, într-o zonă de război.

Un zid cu sârmă ghimpată separă armatele care au lupta una împotriva alteia timp de 20 de ani. Talibani la 1 metru distanță de americani și britanici.

Zi și noapte, familii cu copii mici și-au riscat viețile ferindu-se din calea gloanțelor insurgenților. Talibanii pasivi agresivi uneori îi bat și îi agresează.

Oamenii cer intervenția soldaților britanici și americani, din fața porților și a gardurilor de sârmă, Potrivit Sky News.

Un ofițer superior din trupele britanice a declarat că a fost nevoit să blocheze drumul spre aeroprt cu mașini și sârmă ghimpată pentru a ține situația sub control, cât de cât. .

„A fost îngrozitor, unele femei își aruncau bebelușii peste sârma ghimpată, cerând soldaților să-i ia, unii s-au prins în sârma ghimpată”, a povestit ofițerul.

From early afternoon outside Kabul Airport, #Afghanistan.



People are so desperate they are trying to hand over their children so they can at least escape the country.



No words. pic.twitter.com/CnyPgka8bl