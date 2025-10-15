1.200 de italieni de la Roma, stabiliţi în Scoţia, s-au declarat „romi”, după ce au confundat numele oraşului cu etnia

1.200 de italieni născuți la Roma și stabiliți în Scoția au selectat din greșeală categoria etnică „romă” în ultimul recensământFOTO: Getty Images

1.200 de italieni născuți la Roma și stabiliți în Scoția au selectat din greșeală categoria etnică „romă” în ultimul recensământ, arată o analiză a National Records of Scotland (NRS).

Confuzia ar fi fost cauzată de faptul că denumirea capitalei Italiei în limba italiană este „Roma”, identică în scriere cu termenul în limba engleză pentru etnia romă.

Recensământul din Scoţia, efectuat la fiecare 10 ani, trebuia să aibă loc în anul 2022, dar a fost amânat din cauza COVID şi trebuia să ofere o imagine clară a componenței populației, inclusiv a minorităților etnice și naționale. Pentru prima dată în istoria recensămintelor scoțiene, autoritățile de la Edinburgh au inclus romii printre grupurile etnice, relatează TG24.Sky.

Analiza NRS a evidențiat o proporție mai mare decât era de așteptat de persoane născute în Italia care s-au identificat ca romi. Autoritatea a concluzionat că unele persoane născute la Roma ar fi bifat eronat categoria etnică, însă nu poate determina concludent ce pondere a fost afectată de această confuzie, întrucât o parte dintre respondenți pot aparține în mod real etniei rome.

Recensământul a oferit și alte rezultate ciudate care au stârnit plângeri cu privire la distincțiile etnice, nu în ultimul rând pentru faptul că nu oferea opțiuni specifice pentru englezi, galezi și nord-irlandezi. Istoria nu a consemnat niciodată o prezență mare a romilor în Scoția și se crede că majoritatea comunității de astăzi este formată din persoane care au migrat în ultimii ani din Europa Centrală și de Est.

În total, 3.218 persoane au declarat la Recensământul Scoției că aparțin etniei rome, echivalentul a 0,06% din populație. Aproximativ 36,5% dintre aceștia au raportat Italia ca țară de origine, comparativ cu 19,1% născuți în România, a doua cea mai frecventă țară natală a respondenţilor declaraţi de etnie romă.