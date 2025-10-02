21 de lucrări atribuite lui Salvador Dalí confiscate dintr-o expoziție din Italia sub suspiciunea că ar fi false

Îndoielile cu privire la autenticitatea operelor au fost ridicate pentru prima dată de Fundacion Gala Salvador Dalí, organizația care gestionează și apără proprietatea intelectuală a artistului. Sursa foto: captura X/Arma dei Carabinieri

Carabinierii din cadrul Unității de Protecție a Patrimoniului Cultural de la Roma au confiscat 21 de lucrări „probabil neautentice” din cadrul expoziției „Dalí, între artă și mit”, organizată la Palazzo Tarasconi din Parma, Italia.

Ancheta, coordonată de Parchetul din Roma, a fost inițiată de „Fundacion Gala-Salvador Dalí”, organizația care gestionează și apără proprietatea intelectuală a artistului.

Expoziția se deschisese pe 27 septembrie și a prezentat peste 200 de lucrări ale artistului spaniol din colecții private.

Ordinul de confiscare, emis de judecătorul de la Roma la cererea magistraților din cadrul Departamentului pentru Infracțiuni Comune și Grave al Parchetului din Roma, se referă la tapiserii, desene, gravuri și diverse obiecte atribuite lui Salvador Dalí, relatează Corriere della Sera.

Îndoielile cu privire la autenticitatea operelor au fost ridicate pentru prima dată de Fundacion Gala Salvador Dalí, organizația care gestionează și apără proprietatea intelectuală a artistului. Aceste suspiciuni au fost semnalate către Unitatea TCP a Carabinierilor din Roma, iar poliţiştii au deschis ancheta care a dus la confiscarea operelor din expoziția organizată la Parma.

„Scopul confiscării”, a explicat comandantul Diego Polio, „este de a efectua teste științifice mai amănunțite pentru a determina dacă acestea sunt într-adevăr atribuibile celebrului pictor spaniol sau dacă prezintă semne de inautenticitate.” Aceeași expoziție, organizată de aceeași companie, a avut loc la Museo della Fanteria din Roma în urmă cu câteva luni, prezentând lucrări „a căror autenticitate este neclară”.

Navigare Srl, organizatorul expoziției „Dalí: Între artă și mit”, aflată în desfășurare la Palazzo Tarasconi din Parma, a emis o declarație prin care își declară „disponibilitatea de a oferi cooperare deplină forțelor de ordine în verificarea autenticității celor 21 de lucrări confiscate”. Carabinierilor li se va furniza toată documentația necesară pentru buna desfășurare a anchetei și orice informații utile care pot fi folosite pentru clarificarea incidentului. „Navigare Srl”, continuă declarația, „își rezervă toate drepturile legale ulterioare până la finalizarea procedurilor în cauză”.

Se pare că respectivul colecţionar privat care deţinea lucrările se afla deja în atenţia autorităţilor.

Asociația pentru protecția consumatorilor din Italia a anunțat că „dacă încălcările vor fi stabilite”, se va constitui ca parte vătămată în orice potențial proces și va oferi asistență consumatorilor implicați. Printre solicitările deja formulate, „dacă sistemul judiciar confirmă posibila falsitate a lucrărilor expuse”, se numără rambursarea biletelor tuturor cetățenilor care le-au achiziționat.