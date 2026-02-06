21 de prieteni au câștigat 123 de milioane de euro la loto. Fiecare a pus doar 5 euro

Bilet la loterie FOTO: Getty Images

Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câștigat marele premiu la EuroMillions, în valoare de 123 de milioane de euro, după ce fiecare a contribuit cu doar 5 euro. Biletul norocos a fost jucat în localitatea Zingem, din Flandra de Est, iar câștigul urmează să fie împărțit în mod egal: aproximativ 5,8 milioane de euro pentru fiecare persoană, potrivit Le Parisien.

Numerele câștigătoare – 14, 18, 31, 35 și 46, cu stelele 7 și 11 – au fost validate la o brutărie care funcționează și ca punct de vânzare pentru loterie. La scurt timp după extragerea de vineri seară, mai mulți membri ai grupului s-au adunat pentru a sărbători vestea care le-a schimbat viața.

Ivan, unul dintre câștigători, a aflat inițial doar că biletul este câștigător, fără să știe suma exactă. „Nu știam câți suntem și cât vom primi fiecare”, a spus el. Abia după ce a discutat cu ceilalți a realizat că toți cei 21 vor deveni milionari.

Pentru Fernand, bucuria a fost amestecată cu emoție. „Aș fi preferat să fiu sănătos. Mă lupt cu probleme de sănătate de ani de zile. Totuși, cu acești bani vom putea măcar să le aducem bucurie copiilor și nepoților noștri”, a declarat el.

Un alt câștigător, Tom, a povestit că a aflat vestea în mijlocul nopții. „M-am trezit și am văzut 15 apeluri pierdute. Când am sunat înapoi, cineva mi-a strigat că am câștigat 5,8 milioane de euro.” Deși era târziu, a mers imediat la un bar unde se aflau și alți prieteni din grup pentru a sărbători.

Potrivit lui Éric, unul dintre membri, grupul joacă la EuroMillions doar atunci când jackpotul depășește 100 de milioane de euro. „De data aceasta, am fost 21. Fiecare a pus câte cinci euro și am completat patru variante, toate înregistrate la aceeași brutărie.”

Soția lui Éric a fost cea care a verificat biletele. „Pe ultimul a apărut mesajul ‘felicitări’. A început să strige de bucurie și nu mai putea scoate niciun cuvânt”, a povestit acesta.