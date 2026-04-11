260 de dolari pe zi, pentru munca de acasă. Elon Musk caută muncitori în Europa pentru a-l antrena pe Grok

Musk spune că roboții vor furniza servicii esențiale, precum asistența medicală / Foto: Getty Images

Pentru a deveni mai performantă, inteligența artificială are nevoie, paradoxal, de ajutor uman. În acest context, Elon Musk caută în Italia specialiști care să contribuie la „antrenarea” sistemului său AI, Grok, dezvoltat de compania xAI, potrivit ilfattoquotidiano.it.

Este vorba despre un job remote, plătit cu aproximativ 260 de euro pe zi, adresat în special profesioniștilor din domenii precum fotografie, video, grafică 3D sau post-producție. Rolul lor este să ajute inteligența artificială să înțeleagă mai bine conținutul vizual.

„Sarcina este de a îmbunătăți capacitatea lui Grok de a interpreta și genera conținut vizual, prin etichetare, adnotare și oferirea de feedback pentru imagini și materiale multimedia”, a explicat Andrea Stroppa, unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Musk în Europa.

Potrivit Wired, obiectivul este dezvoltarea abilităților multimodale ale lui Grok. Acesta este poziționat ca o alternativă la ChatGPT, dar cu un stil mai direct și mai puțin filtrat de rigorile ”corectitudinii politice”.

Platforma AI a rețelei X (fostăTwitter) este evaluată în prezent la peste 40 de miliarde de dolari și încearcă să recupereze diferența față de competitori. În esență, pentru ca aceste sisteme să „învețe să vadă”, este nevoie de mii de oameni care să le explice contextul și semnificația imaginilor și videoclipurilor.

Fără aceste explicații, AI-ul nu poate interpreta corect realitatea vizuală. De aceea, munca presupune tocmai „traducerea” lumii reale pentru algoritmi.

Andrea Stroppa a mai anunțat că, în perioada următoare, echipa lui Elon Musk ar putea căuta în Italia și alți specialiști, inclusiv din domeniile financiar și umanist.