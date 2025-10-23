A comandat mâncare de 1.095 de ori și nu a plătit niciun ban. Cum a reușit un japonez să păcălească o aplicație de livrare

Un japonez a reușit să păcălească o aplicație de livrare și a făcut peste 1.000 de comenzi fără să plătească (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Hepta

Un japonez de 38 de ani a fost arestat după ce a reușit să exploateze lacunele din politica de rambursare a unei mari platforme de livrare de mâncare, obținând peste 1.000 de mese gratuite pe parcursul a doi ani.

Potrivit publicației Japan Times, Takuya Higashimoto, din orașul Nagoya (prefectura Aichi), a fost reținut la începutul lunii octombrie sub acuzația de fraudă. Anchetatorii susțin că bărbatul a efectuat 1.095 de comenzi prin intermediul unei aplicații de livrare, a consumat toate produsele și a reușit să evite plata integrală, cauzând platformei pierderi de peste 3,7 milioane yeni (aproximativ 24.000 de dolari).

Cum funcționa escrocheria

Metoda folosită de Higashimoto era ingenioasă, dar ilegală. El opta pentru livrarea fără contact și, după primirea produselor, raporta în fals în aplicație că mâncarea nu fusese livrată, solicitând rambursarea sumei plătite.

Pe 30 iulie, bărbatul a creat un nou cont pe aplicația Demae-can, folosind un nume și o adresă fictive. Deși înghețata, bento-urile și fripturile de pui comandate au fost livrate, acesta a contactat serviciul de suport prin chat și a pretins că livrarea nu a avut loc. În aceeași zi, a primit o rambursare de 16.000 yeni (circa 105 dolari).

124 de conturi false și cartele preplătite

Investigația a arătat că Higashimoto, șomer de mai mulți ani, a gestionat 124 de conturi diferite pe platformă, începând din aprilie 2023. După înregistrare, își anula rapid abonamentele pentru a evita detectarea.

Pentru a-și ascunde identitatea, el folosea cartele SIM preplătite, nume și adrese false, pe care le închidea la scurt timp după efectuarea comenzilor.

„La început, am vrut doar să încerc trucul. N-am mai putut să mă opresc după ce am văzut cât de ușor funcționează”, ar fi declarat suspectul poliției.

Platforma promite măsuri mai stricte

În urma descoperirii fraudei, compania Demae-can a anunțat că va întări procesul de verificare a identității utilizatorilor și va introduce un sistem automat de alertă pentru detectarea activităților suspecte și prevenirea unor cazuri similare.

Reacții online și cazuri similare

Incidentul a stârnit uimire în mediul online, atât în Japonia, cât și în China.

„Este destul de inteligent. Trebuie să recunosc că a fost sârguincios să deschidă atâtea conturi și să păcălească sistemul”, a comentat un utilizator.

Altul a remarcat: „Politicile de rambursare ale platformei sunt prea permisive. Ar trebui revizuite.”

Cazuri asemănătoare au fost raportate și în China. În 2024, trei persoane din provincia Jiangsu au trăit timp de o lună cu doar 19 yeni (aproximativ 3 dolari americani), comandând pe rând de la o aplicație de livrare și obținând rambursări prin reclamații false că nu au primit mâncarea. Cei trei au fost ulterior sancționați administrativ de poliția locală.