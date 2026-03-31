A fost jefuită locuinţa fiului celebrului regizor Franco Zeffirelli. Hoţii au fugit cu două seifuri

Casa de la Florenţa a lui Pippo Zeffirelli, fiul adoptiv al maestrului cinematografiei și teatrului Franco Zeffirelli, a fost jefuită. Hoţii au fugit cu două seifuri.

Conform primelor rapoarte ale forțelor de ordine, hoții au reușit să intre în apartament și să scoată din perete două seifuri. Înăuntru se aflau mai multe bunuri de valoare, bijuterii și bibelouri prețioase. Deși inventarul exact al bunurilor furate este încă în curs de identificare pentru a cuantifica cu exactitate pagubele, estimările inițiale au evaluat obiectele furate la o valoare de aproximativ 50.000 de euro, relatează Il fatto quotidiano.

Alarma a fost declanșată duminică seară, dar nu proprietarul a anunțat autoritățile, ci un vecin care, trecând pe palier, a observat că ușa apartamentului fusese forțată. Carabinierii sosiţi la faţa locului au solicitat venirea specialiștilor din cadrul Echipei de Criminalistică, care au percheziționat toate camerele în căutare de amprente digitale, urme biologice sau orice unelte de spargere uitate, elemente esențiale în încercarea de a-i identifica pe autori.

În paralel cu investigațiile efectuate în apartament, anchetatorii au început cartografierea zonei pentru a obține imagini de la camerele de supraveghere video, atât de la camerele de supraveghere ale orașului, cât și de la cele private. Scopul este de a reconstitui mișcările bandei înainte și după spargere , identificând orice vehicule suspecte folosite pentru a fugi cu cele două seifuri.

Pippo Zeffirelli este o figură binecunoscută și centrală în viața culturală a orașului Florenţa. În prezent, este președintele Fundației Zeffirelli , instituția înființată pentru a proteja și promova imensa moștenire artistică a tatălui său, Franco, care a decedat pe 15 iunie 2019, la vârsta de 96 de ani. Fundația are sediul central în centrul oraşului Florența, în cadrul prestigiosului complex baroc San Firenze, foarte aproape de Palazzo Vecchio.