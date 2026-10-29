A fost scoasă la vânzare Vila Ginori, reședința marchizului căruia Giacomo Puccini i-a dedicat “La Bohème”

Villa Ginori a aparținut familiei Ginori Lisci, descendenți ai renumitului fabricant de porțelanuri Ginori di Doccia. Sursa foto: Getty Images

Villa Ginori, o proprietate care a aparținut familiei lui Carlo Benedetto Ginori Lisci ;i care este situată pe lacul Massaciuccoli, în provincia Lucca, Toscana, Italia, va fi scoasă la vânzare. Acest loc a fost frecventat de Giacomo Puccini, compozitorul care a creat aici „La Bohème”, una dintre cele mai faimoase și apreciate opere ale sale la nivel mondial. Proprietatea valorează 7 milioane de euro.

Povestea

Pe malul opus al lacului, la Torre del Lago, a locuit încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea maestrul Giacomo Puccini, a cărui reședință este astăzi Villa Museo, care îi poartă numele. Celebrul compozitor ajungea la Villa Ginori pe calea apei, folosind docul ca punct de debarcare, relatează La Repubblica.

Proprietatea a aparținut familiei Ginori Lisci, descendenți ai renumitului fabricant de porțelanuri Ginori di Doccia, a cărui atelier a fost înființat lângă Florența, la începutul secolului al XVIII-lea. În 1887, familia Ginori Lisci a achiziționat lacul Massaciuccoli și terenurile din împrejurimi, transformând o construcție preexistentă într-o reședință ce reflecta gustul toscan al epocii, iar vila a rămas în proprietatea familiei.

Între proprietar și maestru s-a legat o strânsă prietenie, bazată pe pasiunea comună pentru vânătoare. Puccini i-a dedicat opera “La Bohème” marchizului Ginori Lisci, fapt atestat de dedicația care apare în prima ediție a operei, publicată în 1896.

Proprietatea scoasă la vânzare

Proprietatea cuprinde aproximativ 4.000 de metri pătrați de suprafață construită, situată pe un teren privat de circa 10 hectare. „Pe lângă vila principală, de aproximativ 1.200 de metri pătrați, există o reședință din secolul al XIX-lea de circa 800 de metri pătrați și o clădire de tip club house, amenajată într-un fost adăpost pentru ambarcațiuni, precum și o capelă privată, o plantaţie de lămâi și alte anexe care păstrează și astăzi structura istorică a complexului”, au precizat reprezentanții Lionard.

Domeniul este străbătut de canale navigabile și găzduiește palmieri, precum și specii botanice exotice.

Dimitri Corti, fondator și CEO al Lionard Luxury Real Estate, a declarat: „Villa Ginori reflectă o dimensiune a luxului care depășește simpla sa valoare materială. Cel care locuiește aici devine parte integrantă a acestui teritoriu.”