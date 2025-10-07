A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner FOTO: Instagram/ Mihaela Rădulescu

S-a aflat cauza morții lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Procurorul de caz a anunţat că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”, iar accidentul mortal a fost provocat de o eroare umană.

Accidentul în urma căruia a decedat Felix Baumgartner a fost cauzat de o eroare umană - aceasta este concluzia procurorului de caz Raffaele Iannella.

Acesta a declarat pentru Bild că a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce campionul austriac începea o manevră în spirală, iar acesta ulterior nu a mai putut redresa parapanta. „A avut loc o pierdere rapidă de altitudine când s-a instalat o spirală de coborâre, iar Baumgartner nu a fost capabil să controleze parapanta pentru a ieși din spirală”, a declarat Raffaele Iannella pentru sursa citată.

Datele din dosar mai arată că parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact.

Astfel, ancheta a arătat că Baumgartner a murit în urma impactului cu solul, când, printre alte leziuni, şi-a fracturat coloana vertebrală. Raportul tehnic, întocmit cu ajutorul unui expert adus de la Roma, a fost deja primit de avocații apărării care reprezintă familia lui Baumgartner.

Parchetul a cerut acum închiderea cazului.

Pe data de 17 iulie 2025, Felix Baumgartner s-a prăbuşit cu parapanta lângă o piscină din localitatea Fermo, în Italia.

Felix Baumgartner a devenit celebru mondial pentru saltul său record cu parașuta din stratosferă. La 14 octombrie 2012, a urcat cu un balon până la 38,97 km și apoi a sărit spre Pământ. Recordul său a fost depășit la doar doi ani după acest eveniment.