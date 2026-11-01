A găsit un suvenir pe o plajă din Egipt și a vrut să îl ia acasă. Acum riscă 5 ani de închisoare

2 minute de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2026 Modificat la 08:26 01 Noi 2026

Turistul le-a spus autorităților că a găsit bucățile de coral pe plajă. Foto: Getty Images

O vacanță în Egipt s-ar putea transforma într-o problemă serioasă pentru un turist care a încercat să ducă acasă o amintire găsită pe plajă. Bărbatul a fost oprit la un control de rutină pe aeroportul din Bydgoszcz, Polonia, unde vameșii au descoperit în bagajul său de mână șapte bucăți de recif de corali, scrie Blic.

Turistul se întorcea din Egipt și nu părea să aibă motive de îngrijorare. Însă bagajul său a atras atenția angajaților Serviciului Vamal și Fiscal din cadrul administrației fiscale din regiunea Cuiavia-Pomerania, care au decis să facă o verificare amănunțită.

În urma controlului, suspiciunile s-au confirmat. În bagaj au fost găsite șapte fragmente de coral, cu o greutate totală de 75 de grame.

Coralii sunt protejați prin convenția CITES

O primă examinare a arătat că fragmentele aparțin unor specii de corali care formează recife și beneficiază de protecție internațională.

„Analiza preliminară a arătat că mostrele sunt corali care formează recife, protejați în baza Convenției de la Washington (CITES) și a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996 privind protejarea speciilor de faună și floră sălbatică prin reglementarea comerțului cu acestea”, a declarat Bartosz Strużyński, purtătorul de cuvânt al administrației fiscale din Bydgoszcz.

Turistul le-a spus autorităților că a găsit bucățile de coral pe plajă și că le-a luat cu el doar pentru a avea o amintire din vacanță. Acesta susține că nu s-a gândit la eventualele consecințe ale gestului său.

Explicația nu îl scutește însă de răspundere. Bărbatul nu avea documentele și autorizațiile necesare pentru a introduce în Uniunea Europeană exemplare aparținând speciilor protejate prin CITES.

Potrivit legislației, fapta poate constitui infracțiune, iar turistul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între trei luni și cinci ani.

Ce suveniruri îți pot crea probleme la întoarcerea din vacanță

Cazul este investigat în continuare de departamentul de anchetă al Administrației Vamale și Fiscale din Toruń.

Autoritățile poloneze atrag atenția că introducerea pe teritoriul Uniunii Europene a exemplarelor aparținând speciilor pe cale de dispariție, precum și a părților sau produselor obținute din acestea, este interzisă fără permisele și certificatele CITES corespunzătoare.

Regulile se aplică inclusiv obiectelor cumpărate sau adunate în timpul vacanțelor. Printre suvenirurile care pot ridica probleme la vamă se numără coralii, anumite scoici, obiectele realizate din fildeș și produsele confecționate din piele de reptilă.

Reprezentanții serviciului vamal recomandă turiștilor să verifice regimul de protecție al unui obiect înainte de a-l cumpăra sau de a-l lua acasă dintr-o destinație de vacanță. Chiar și un suvenir aparent banal, găsit pe plajă, poate atrage sancțiuni dacă provine dintr-o specie protejată.