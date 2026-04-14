A mers șapte ore ca să-și vândă Corvette-ul, dar a rămas și fără mașină, și fără bani. Povestea unei escrocherii a ajuns virală

Un bărbat a mers șapte ore ca să-și vândă Corvette-ul, dar a rămas și fără mașină, și fără bani.

Un comerciant de mașini cunoscut pe TikTok sub numele Ghosted a condus șapte ore până la Chicago, după ce un potențial cumpărător l-a contactat în legătură cu Corvette-ul său Z06. După ce a inspectat mașina, cumpărătorul a cerut să facă un test drive și a dispărut cu tot cu limuzină.

Mașina fusese scoasă la vânzare pentru 60.000 de dolari. Cumpărătorul a făcut oferta și mai atrăgătoare, spunând că va acoperi și costurile deplasării. Privind în urmă, acesta ar fi trebuit să fie primul semn că ceva nu era în regulă. Escrocii sunt adesea foarte generoși până în clipa în care nu mai au niciun interes să pară astfel.

Ghosted a povestit întreaga experiență într-un videoclip postat pe TikTok pe 3 martie, clip care a strâns mii de vizualizări.

Planul era ca întâlnirea să aibă loc la o bancă, tocmai pentru ca tranzacția să pară oficială și sigură. Cumpărătorul a venit, a inspectat mașina și a scos o pungă mică cu bani. Ghosted și-a dat seama imediat că punga era prea mică pentru a conține 63.000 de dolari. Cumpărătorul a tratat însă situația ca pe o simplă dovadă că are bani. În realitate, nu era așa.

După ce a inspectat mașina, cumpărătorul a cerut să facă un test drive, o solicitare perfect normală într-o asemenea situație. Ghosted, considerând firesc să lași pe cineva să conducă mașina înainte de cumpărare, a acceptat și s-a urcat pe locul din dreapta. Până aici, totul părea încă normal.

După ce au terminat testul, cei doi au tras pe o stradă laterală, pentru ca presupusul cumpărător să poată vedea și motorul. Acesta a deschis ușa, a pus un picior afară, iar Ghosted a înțeles că trebuie să coboare și el pe partea sa. În clipa în care a pus ambele picioare pe asfalt, cumpărătorul și-a închis ușa și a plecat în trombă. Corvette-ul, evaluat la 60.000 de dolari, a dispărut în câteva secunde, scrie Yahoo Autos.

Din fericire, Ghosted avea la el telefonul și portofelul. A încercat să atragă atenția unui polițist aflat în apropiere, însă nu a reușit. În cele din urmă, la apel au răspuns aproximativ zece mașini de poliție. Până atunci însă, mașina dispăruse deja. Vânzătorul a fost dus la secție și apoi s-a întors acasă cu avionul, fără Corvette, fără bani și fără prea multe speranțe.

Partea cea mai dureroasă a venit după furt. Ghosted a început să caute informații și a descoperit că același individ încercase exact aceeași înșelătorie și cu alte persoane.

Un prieten i-a spus că a fost la un pas să pățească același lucru, dar că un polițist a intervenit înainte ca test drive-ul să se transforme într-un furt.

Pe profilul cumpărătorului de pe Facebook Marketplace exista și o recenzie lăsată de un alt vânzător care condusese 12 ore și cheltuise 2.000 de dolari pentru a-l întâlni, doar pentru a fi lăsat să aștepte degeaba la o secție de poliție.

Ghosted nu văzuse aceste relatări, pentru cî nu căutase informații despre vânzător, iar asta a devenit o lecție pentru el: vânzările private de mașini cer același nivel de atenție și verificare ca orice altă tranzacție financiară importantă. Verificarea recenziilor unui cumpărător durează doar câteva zeci de secunde și i-ar fi putut economisi un drum de șapte ore și o pierdere de 70.000 de dolari.

Paguba nu înseamnă doar pierderea mașinii. Ghosted spune că, luând în calcul toate costurile, este în pierdere cu aproximativ 70.000 de dolari, iar asigurarea nu îi va plăti nimic. O asigurare completă acoperă furtul, incendiul și actele de vandalism. În schimb, o asigurare doar de răspundere civilă, minimul legal în multe state americane, acoperă doar pagubele provocate altor persoane și bunurilor lor. Nu oferă nicio protecție pentru propriul vehicul.

Până acum, Corvette-ul nu a fost recuperat, iar Ghosted le cere ajutorul celor din Chicago care au informații să ia legătura cu el.