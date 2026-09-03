A murit Gloria Steinem, una dintre cele mai cunoscute feministe din lume. Avea 92 de ani

Scriitoarea şi jurnalista americană Gloria Steinem, o legendă a mișcării feministe din Statele Unite și din întreaga lume timp de peste șase decenii, a murit. Avea 92 de ani. Autoarea a murit miercuri, 2 septembrie, în locuința ei din New York, a anunțat familia ei pe rețelele sociale.

Steinem, a cărei stare de sănătate se deteriorase, a murit miercuri, la locuința sa din New York, potrivit unei postări de pe pagina sa de pe rețelele sociale. Recent încheiase o carte de memorii, „An Unexpected Life”, care urmează să fie publicată în această toamnă, relatează Associated Press.

„Cei aproape o sută de ani de viaţă ai săi au fost plini de împliniri, iar ea a continuat să militeze pentru egalitate până la sfârşit.

Cel mai mare dar al Gloriei era capacitatea ei de a-i asculta pe ceilalţi, de a-i face să se simtă înţeleşi şi auziţi.

Cuvintele, acţiunile şi exemplul ei le ofereau oamenilor libertatea de a fi ei înşişi. Gloria a trăit fidel spiritului ei independent: mereu cu curiozitate şi un mare simţ al umorului”, scrie în mesajul postat pe rețelele sociale.

Familia ei a anunțat că Gloria Steinem avea o carte în publicare la momentul morții ei,

Cine a fost Gloria Steinem

Gloria Steinem este o legendă a feminismului modern. Ea a fost o militantă pentru dreptul femeilor la întrerupere de sarcină, căsătoriile între persoanele de același sex, drepturile egale între bărbați și femei și plată egală.

Gloria Steinem s-a născut la 25 martie 1934 şi a studiat la Smith College ştiinţele politice, o specializare neobişnuită în rândul femeilor, relatează Agerpres. Atunci când a absolvit facultatea, a fost nevoită să facă un avort ilegal. Avea 22 de ani. A scris despre experiența ei în volumul „My life on the road”.

Steinem și-a început cariera ca jurnalistă, iar în 1963 a relatat, printre altele, despre condițiile degradante din imperiul Playboy al lui Hugh Hefner, o misiune sub acoperire pe care avea să o regrete ulterior. Ea spune că o întâlnire de șase ani mai târziu, în cadrul căreia femeile și-au exprimat public sprijinul pentru dreptul la avort, i-a schimbat parcursul profesional.

„Acel eveniment a fost începutul activismului pentru mine”, a declarat Steinem. „Fie controlul nostru asupra propriilor corpuri este egal, indiferent de sex sau rasă, fie nu trăim într-o democrație.”

A făcut parte din echipa fondatoare a revistei New York Magazine în 1968 şi, după ce a relatat despre un eveniment legat de avort, a inventat conceptul de „libertate reproductivă”, adică dreptul femeilor de a decide dacă vor sau nu să aibă copii.



Împreună cu alte feministe, precum Bella Abzug şi Betty Friedan, ea a creat organizaţia National Women's Political Caucus şi a fost fondatoare, în anii '70, alături de Dorothy Pitman Hughes, a primei reviste feministe, Ms. Magazine.



Scriitoarea, care a suferit de cancer de sân în anii '80, a câştigat în 2021, în Spania, Premiul Prinţesa de Asturia pentru Comunicare şi Ştiinţe Umaniste.

„Tot ce a făcut Gloria a fost din bunătate”

Cu coafura ei caracteristică, cu șuvițe și cărare pe mijloc, și cu ochelarii mari de aviator, Steinem, cofondatoarea revistei Ms., era o prezență extrem de recognoscibilă oriunde mergea. Iar ea mergea peste tot: o mare parte din viața sa de activistă și-a petrecut-o pe drumuri, vorbind în campusuri universitare și centre comunitare, la mitinguri și marșuri, a scris și Associated Press.

„Nu poți face asta la telefon sau pe internet”, a declarat ea pentru The Associated Press într-un interviu din 2015. „Trebuie să fii acolo, cu toate cele cinci simțuri. Ar trebui să fie evident că oamenii nu pot empatiza unii cu alții decât dacă se află în aceeași încăpere.”

Deși Steinem devenise recent mai fragilă din punct de vedere fizic, spiritul ei și simțul umorului au rămas intacte. Prietena și colega sa activistă, Abigail Disney, a spus că o vizitase pe Steinem în locuința acesteia din Manhattan cu puțin peste o săptămână în urmă, în timp ce cei apropiați se adunaseră în jurul ei. „Era la fel de amuzantă și la fel de ageră ca întotdeauna”, a spus Disney. Și, a adăugat ea, la fel de generoasă.

„Tot ceea ce făcea Gloria este din bunătatea”, a spus Disney. „Aceasta se regăsea și în activismul ei politic.”

Jurnalista a fost căsătorită cu tatăl actorului Christian Bale, David Bale, care a murit în 2003. S-au căsătorit în 2000, când Steinem avea 66 de ani, iar acesta s-a îmbolnăvit la scurt timp.