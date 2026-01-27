A plecat din România pentru că nu a avut bani să devină preot. Astăzi conduce sute de angajați într-o mare companie din Franța

A pornit de jos, la linia de producție, dar ambiția și perseverența l-au ajutat să avanseze pas cu pas. Foto: Getty Images

Pentru Alin Stroe, viața din regiunea Lamballe, Franța, a devenit firesc de familiară, deși în urmă cu mai bine de un deceniu a plecat din România fără un plan clar, ci doar cu dorința de a munci și de a merge mai departe, scrie letelegramme.fr.

Originar din Buzău, Alin are acum 36 de ani și trăiește în Franța din 2015. Ceea ce puțini ar fi bănuit este că, înainte de a îmbrăca echipamentul de muncă din industria alimentară, el visa să devină preot ortodox.

„În România am făcut trei ani de teologie. Voiam să devin preot, dar nu am avut banii necesari ca să continui studiile”, povestește Alin, vorbind o franceză aproape impecabilă. Lipsa banilor l-a forțat să ia o decizie grea, dar care avea să-i schimbe complet viața.

În 2010, a părăsit România în căutarea unui loc de muncă. A început cu slujbe solicitante fizic, în abatoare din Vendée și din apropiere de Poitiers. „Nu muncisem niciodată așa înainte. A fost foarte greu la început”, își amintește el. Cu toate acestea, nu s-a oprit.

Ajuns la Lamballe în 2015, Alin a continuat să lucreze în industria agroalimentară, fiind angajat la Cooperl, unul dintre cei mai mari jucători din domeniu. A pornit de jos, la linia de producție, dar ambiția și perseverența l-au ajutat să avanseze pas cu pas.

„Am început la bandă, apoi am devenit adjunct de șef de echipă, după care șef de echipă. Astăzi coordonez aproximativ 300 de persoane, din peste 70 de naționalități”, spune el. În prezent, este responsabil adjunct în cadrul serviciului de „primă transformare”, supervizând mai multe departamente, de la sosirea animalelor până la tranșare.

Superiorii săi confirmă parcursul impresionant. „În zece ani, evoluția lui Alin este remarcabilă și are în continuare perspective de creștere”, spune managerul său direct.

În plan personal, Alin și-a construit o viață stabilă. Este căsătorit din 2016 cu Mădălina, tot româncă, ce lucrează acum în sectorul public din Franța. Împreună au două fetițe și locuiesc în Noyal, unde și-au cumpărat o casă cu teren generos, animale și chiar alte proprietăți pe care le închiriază.

Integrarea în comunitatea locală a venit natural. „Sunt membru al asociației de vânătoare din Noyal, iar duminica obișnuiesc să cânt la slujba ortodoxă, alături de alți români”, spune el.

De-a lungul timpului, Alin a investit mult și în educație. A urmat cursuri de limba franceză, a obținut o diplomă lingvistică și a depus cerere pentru cetățenia franceză. „Îmi place să învăț și să progresez. Nu mă uit niciodată înapoi. Important este să mergi înainte”, afirmă el cu convingere.