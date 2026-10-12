„A stat 20 de ore în mare”. O femeie a fost salvată de Garda de Coastă a Greciei după ce a sărit de pe un vas de croazieră

Femeia se afla la bordul vasului de croazieră Odyssey of the Seas, a companiei The Royal Caribbean. Foto: Getty Images

O femeie din El Salvador, în vârstă de 44 de ani, a fost salvată, în viață, după ce a petrecut 20 de ore în mare, relatează Euronews. Ea fusese la bordul unui vas de croazieră când a sărit în Marea Ionică pentru că „voia să coboare”.

Femeia a fost găsită de nava de marfă MSC Rossella III, care participa la operațiunile de căutare, a anunțat Garda de Coastă într-un comunicat de presă.

„În timpul operațiunilor de căutare, a fost localizată inițial o colac de salvare circular, răsturnat.

În primele ore ale dimineții de ieri, femeia în vârstă de 44 de ani a fost găsită conștientă, în interiorul colacului de salvare, de nava de marfă MSC Rossella III, sub pavilionul Madeirei, care participa la operațiunile de căutare”, a transmis Paza de Coastă într-un comunicat publicat duminică.

Incidentul a avut loc vineri dimineață. Femeia se afla la bordul vasului de croazieră Odyssey of the Seas, a companiei The Royal Caribbean. Nava se afla la sud-vest de insula grecească Zakynthos, când femeia a sărit în apă.

Un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă a declarat pentru agenția de presă AFP că femeia le-a spus că a sărit în apă pentru că „voia să debarce”.

„A stat 20 de ore în mare”, a declarat oficialul.

Femeia a fost preluată de o navă de căutare și salvare și i s-a acordat primul ajutor înainte de a fi transportată la spital, a mai precizat instituția.