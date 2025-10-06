A supraviețuit prăbușirii unui avion și a murit patru luni mai târziu într-un accident cu parașuta

Un instructor de parașutism a murit în Nashville, Tennessee, după ce s-a desprins, în zbor, de elevul său și s-a prăbușit. Justin Fuller nu a avut nicio șansă să supraviețuiască căderii. În urmă cu patru luni, acesta scria pe rețelele sociale că a scăpat cu viață după ce avionul în care se afla s-a prăbușit la scurt timp după decolare, relatează BBC.

Administrația Federală a Aviației a deschis o anchetă pentru a afla cauza accidentului. Potrivit informațiilor preliminare, Justin Fuller s-a separat, din motive necunoscute încă, de clientul său și de echipamentul tandem, care îi lega pe durata saltului și care includea și parașuta.

Trupul instructorului de parașutism a fost descoperit într-o zonă împădurită, la câteva ore de la accident, cu ajutorul unui elicopter. Tot atunci a fost descoperit și clientul său, un bărbat de 46 de ani, blocat într-un copac, care a reușit să se salveze cu ajutorul parașutei de urgență. A fost nevoie de mai multe scări pentru a ajunge la bărbatul aflat în stare de șoc.

Un bărbat care a ajutat echipele de intervenție a declarat pentru postul local de televiziune WSMV că clientul salvat de autorități a spus „a fost primul său salt și este și ultimul”.

Nu este clar cum s-a separat Fuller, un parașutist experimentat, de echipamentul de siguranță. Poliția a precizat că trei alte salturi, care au avut loc în apropierea aeroportului John C. Tune din Nashville, au fost finalizate cu succes înainte de căderea fatală. Avionul de pe care au sărit a aterizat, de asemenea, în siguranță.

În urmă cu patru luni, Fuller a scris pe rețelele sociale despre cum a supraviețuit prăbușirii unui avion.

„Am fost în avionul de parașutism care s-a prăbușit în Tennessee. Am pierdut un motor la scurt timp după decolare și am fost nevoiți să facem o aterizare de urgență chiar înainte de aeroport. Erau 20 de persoane la bord și suntem cu toții aici astăzi pentru a povesti întâmplarea.

(...)Am avut foarte mult noroc și nu am suferit nicio rană. Nu pot să explic cum am scăpat nevătămat.

După ce am avut timp să reflectez, tot ce pot spune este că sunt recunoscător. Sunt aici, prietenii mei din avion sunt încă aici, și cu toții ne vom continua viața mai departe. Ziua aceasta ar fi putut fi mult mai rea, dar nu a fost cazul pentru noi în acea zi. Am zburat deja de 10 ori după incident și nu plănuiesc să mă opresc prea curând. Trăiește viața la maximum și nu lua nicio zi de-a gata”, a scris el pe Instagram.

Fuller scrisese recent, de asemenea, despre pasiunea sa de a-i învăța pe alții să facă parașutism.