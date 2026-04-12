„A venit unul cu un Mercedes AMG GT și a plecat fără să plătească”. Țara în care se fură benzină de 1,4 milioane de euro pe săptămână

Furturile de combustibil din benzinăriile din Marea Britanie au crescut puternic după scumpirile provocate de războiul din Iran, iar mulți dintre cei care pleacă fără să plătească conduc chiar Ferrari sau Mercedes, scrie The Times.

Datele colectate de la aproximativ 500 de benzinării din Marea Britanie arată că valoarea furturilor zilnice a crescut cu 27% de la începutul conflictului din Iran, în februarie, și sugerează că, în fiecare săptămână, este furat combustibil în valoare de peste 1,2 milioane de lire sterline (aproape 1,4 milioane de euro).

Forecourt Eye, o platformă de recuperare a datoriilor pentru combustibil, a transmis că nivelul furturilor este mai ridicat decât în 2022, când prețurile au crescut puternic după invazia Rusiei în Ucraina.

Proprietarii de benzinării spun că au văzut șoferi de Ferrari și Mercedes plecând fără să plătească, iar hoți „sfidători” făceau cu mâna casierilor în timp ce plecau.

Grupuri infracționale organizate care folosesc dube de transport transformă vehiculele în „benzinării mobile” și vând apoi combustibilul pe marginea drumului, la preț redus.

„Când cineva fură combustibil, ai impresia că știi cam cum arată, dar nu sunt deloc cum te-ai aștepta. Conduc supermașini. Ieri a venit cineva cu un Mercedes AMG GT și a plecat fără să plătească de la una dintre benzinăriile noastre. Am verificat online cât costă mașina. Era superbă. Și mă gândeam: cum pot să plece așa? Nici criza prețurilor la energie și combustibil din 2022 nu a fost atât de gravă. Ceea ce vedem acum nu este doar mai mult furt de combustibil, ci și un alt tip de comportament, care arată clar o creștere a celor aflați la prima abatere și a celor care nu încearcă să fugă, ci spun pur și simplu că nu pot plăti.”, a declarat Michelle Henchoz, director general al Forecourt Eye.

„Datele sugerează că asta ar putea reflecta presiunea financiară tot mai mare, pentru că mai mulți șoferi își fac plinul, nu mai iau doar cantități mici. Infractorii de profesie continuă să facă asta, dar acum o fac și oameni obișnuiți, pentru că nu mai pot suporta costul combustibilului.”, a adăugat el.

Datele RAC arată că prețul mediu al benzinei este de 158,2 pence pe litru, cu 25 de pence mai mult decât înainte de război, iar motorina costă 191,31 pence, în creștere cu 48 de pence.

Goran Raven, care conduce o benzinărie din Essex aflată în familia sa de aproape un secol, a spus că a existat „o creștere clară și vizibilă” a furturilor în primele două săptămâni ale conflictului, în principal din cauza celor care „pleacă după ce își fac plinul”.

„Vezi de toate, de la un Fiesta amărât până la un Ferrari. Depinde. Cei care fac asta sunt foarte obraznici. Nu își ascund fețele, ba chiar le fac și cu mâna casierilor. La un moment dat, un Aston Martin și un Ferrari au plecat fără să plătească în decurs de 30 de secunde, aici. Aveau de plată puțin sub 300 de lire pentru cele două mașini. Sunt sigur că există și oameni ajunși la limită, disperați, trebuie să fie și astfel de cazuri, dar cred că ei reprezintă doar un procent foarte mic dintre cei care comit aceste furturi.”, a spus Raven.

Datele Forecourt Eye compară luna februarie, perioada de dinaintea izbucnirii ostilităților, cu luna martie, când prețurile la carburanți au continuat să crească.

Se fură combustibil în valoare de 1,25 milioane de lire pe săptămână

În martie, de la cele 500 de puncte analizate, printre care se numără supermarketuri și mari companii petroliere, s-au furat zilnic peste 6.500 de litri de combustibil, cu 15,7% mai mult decât în luna precedentă. Valoarea zilnică totală a furturilor a crescut de la 8.378 de lire la 10.652 de lire, adică un avans de 27,4%.

Dacă aceste cifre s-ar repeta la nivelul tuturor celor 8.400 de benzinării din țară, ar însemna că se fură combustibil în valoare de 1,25 milioane de lire pe săptămână.

Henchoz a spus că furturile de combustibil se împart în două categorii: „drive-offs”, atunci când oamenii pleacă fără să plătească, și „no means of payment” (NMOP), când oferă datele personale și promit că vor plăti mai târziu, dar nu o mai fac. În martie, incidentele NMOP au crescut cu 22%, iar cazurile de „drive-off” cu 6% față de februarie.

Multe dintre benzinăriile cu care lucrează Forecourt Eye folosesc camere cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR), care îl avertizează pe casier în câteva secunde după sosirea unei mașini al cărei șofer nu a plătit anterior. Comercianții opresc apoi pompa, îi trimit pe șoferi mai departe sau îi obligă să plătească în avans. „Trimitem în medie șase alerte pe zi fiecărei benzinării dotate cu ANPR, ceea ce este foarte mult”, a spus Henchoz.

Ea a adăugat că și grupările de „criminalitate organizată” vin la benzinării cu dube: „Deschid ușa glisantă, casierul poate nici să nu vadă, și umplu canistre mari în spatele dubei, după care fie pleacă fără să plătească, fie spun că nu au bani, apoi merg în altă parte, scot combustibilul și îl vând la preț redus. Ajungi să ai pe șosele dube de transport care sunt, practic, benzinării mobile. Asta se întâmplă în fiecare zi.”

Dacă un șofer nu plătește după un caz de tip NMOP, o companie precum Forecourt Eye încearcă să îl contacteze și să recupereze datoria înainte de a deschide acțiuni în instanță. Plecarea fără plată este infracțiune, iar autorii riscă amenzi mari sau până la doi ani de închisoare.

Totuși, unii comercianți spun că au încetat să mai raporteze incidentele la poliție, deoarece valoarea relativ mică a furtului, adesea în jur de 50 de lire, face ca fapta să fie tratată asemănător furtului din magazine. Rata de urmărire penală în cazurile de „drive-off” este scăzută, iar un studiu publicat anul trecut de revista de specialitate Forecourt Trader a arătat că multe forțe de poliție nu au identificat niciun suspect în marea majoritate a cazurilor.

Datele oficiale de anul trecut au arătat că furturile de combustibil prin plecare fără plată au crescut cu aproape 50% în decurs de 12 luni, provocând industriei pierderi de milioane.