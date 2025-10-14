„Accident ciudat” la un festival. Ava s-a dus să asculte muzică, dar la scurt timp după aceea, familia ei a fost anunțată că a murit

Ava a fost lovită de o grindă căzută de la o înălțime de 9 metri, de pe un șantier de construcție, și a murit. FOTO: Facebook Bobby Ahlander

O tânără de 23 de ani, iubitoare de muzică country, a murit în urma unui accident descris ca ciudat, la Festivalul Redwest din Salt Lake City, Utah. Ea a fost lovită de o grindă căzută de la o înălțime de 9 metri, de pe un șantier de construcție, scrie The New York Post.

Ava Ahlander a fost lovită de o grindă de la șantierul care era în apropiere, smulsă de rafalele puternice, în timp ce încerca să se adăpostească de furtuna care se pornise. Eva fugise de pe terenul unde se desfășura festivalul. Era împreună cu alți participanți și trei prieteni. Cu toții încercau să găsească un loc sigur în timpul furtunii.

Tânăra a fost dusă de urgență la spital cu răni grave care îi puneau viața în pericol, potrivit poliției. Din cauza acestor răni a murit, a comunicat familia ei.

Ava a crescut în American Fork și trăia în Seattle. Se întorsese în Utah cu prietenii pentru a se bucura de festival și pentru a-l vedea pe Post Malone, a scris unchiul ei, Bobby Ahlander, într-o postare emoționantă pe Facebook. „Îi plăcea mereu să se distreze. Era o persoană pe care îți făcea plăcere să o ai în preajmă,” a spus el. „Este extrem de dureros. Durerea și supărare... este o pierdere imensă.” Unchiul său a descris accidentul ca fiind „ciudat”.

Deși echipele de prim ajutor au reușit să o resusciteze la fața locului, medicii au descoperit ulterior că tânăra nu mai avea activitate cerebrală, a dezvăluit el.

Familia ei a spus că a fost menținută pe aparate doar suficient timp pentru ca ei să își ia rămas bun.

„Ava a fost o ființă frumoasă, a cărei bunătate, căldură și spirit aventuros i-a atins pe toți cei din jurul ei,” au scris membrii familiei într-o postare în cadrul campaniei GoFundMe, deschisă pentru a-i ajuta cu cheltuielile de înmormântare și medicale și pentru a oferi fonduri prietenilor ei care au fost martori la tragedie, astfel încât să poată merge la consiliere.

„Chiar și după moarte, Ava continuă să ofere darul vieții altora, ca donator de organe, un ultim act de generozitate care reflectă cu adevărat natura ei grijulie și dorința de a ajuta pe cei aflați în nevoie.”, a comunicat familia.

Dagostea Avei pentru muzică era egală doar cu pasiunea ei pentru natură și ocean, a dezvăluit unchiul său Bobby. „Ava era o adevărată bucurie. lumea o iubea. Avea cel mai frumos zâmbet,” a scris unchiul său pe Facebook.