Aflată în vacanță în Vietnam, a decis să facă o operație estetică, pentru că era mai ieftin. Familia luptă acum să o salveze

Chloe Mowday, de 31 de ani, este acukm într-un spital din Vietnam, în stare gravă FOTO: Instagram/ Chloe Mowday

O femeie care se afla împreună cu familia în vacanță în Asia de sud-est a decis să facă o intervenție estetică în Vietnam, unde prețul era incomparabil mai mic decât în Australia natală. Nu s-a gândit niciodată că lucrurile ar putea să meargă prost.

Chloe Mowday, de 31 de ani, era în vacanță împreună cu soțul ei, Josh, și cu fiul lor cel mic, Elijah, plănuind să viziteze Disneyland din Hong Kong și Universal Studios din Singapore.

› Vezi galeria foto ‹

În timpul șederii lor în Da Nang, un oraș de coastă din centrul Vietnamului, Chloe s-a programat pentru o rinoplastie - o operație pentru remodelarea nasului -, și o blefaroplastie, o procedură chirurgicală de îmbunătățire a aspectului pleoapelor, ambele considerate în general proceduri sigure și simple.

Cu toate acestea, în dimineața următoare, Chloe, care are trei copii, a început să se simtă foarte rău și a fost transportată de urgență la un spital din apropiere.

„A stat peste noapte într-o clinică din Da Nang, iar în dimineața următoare au dus-o înapoi la hotel”, a declarat Rod, fratele lui Chloe, pentru news.com.au.

„Câteva ore mai târziu a început să se simtă rău. A început să se simtă ciudat și avea niște dureri și în alte zone în afara celor operate, a luat medicamentele prescrise de medici, apoi s-a întins să se odihnească. Câteva ore mai târziu, când Josh a venit să o verifice, era rău de tot, apoi a încetat să mai respire, iar eu cred că în acele câteva ore organele au început să îi cedeze”, a mai spus fratele femeii.

Rod crede că sora lui a suferit o complicație rară – Sindromul de Șoc Toxic (TSS) – cauzat de o infecție bacteriană, deși acest lucru nu a fost încă confirmat.

Chloe încă este supusă testelor pentru a stabili cauza exactă a stării ei, iar o investigație a poliției este, de asemenea, în desfășurare.

„Este la dializă, a trebuit să primească o transfuzie de sânge și urmează un tratament pentru tensiune. A scăzut atât de mult încât degetele de la mâini și picioare i s-au înnegrit”, a spus Rod.

După ce a primit un telefon de la cumnatul său, Rod a urcat în primul avion spre Vietnam, împreună cu fiica sa de 16 ani. „Am fost absolut îngrozit când mi-a spus ce s-a întâmplat. Am plecat direct în Vietnam să o văd”, a mai spus el.

„Medicii au spus că este foarte puternică, dar când am întrebat dacă o să-și revină, nu au putut să-mi dea un răspuns clar”, a adăugat el.

Rod a putut să-și viziteze sora, care se află în continuare la Terapie Intensivă în Spitalul Da Nang, timp de 15 minute pe zi, în cele cinci zile cât a stat în oraș. „Ce am văzut a fost pur și simplu sfâșietor”.

Rod, care s-a întors între timp acasă, la Perth, a spus că medicii vietnamezi au încercat să o scoată pe Chloe din coma indusă, dar nu au reușit. De asemenea, l-au avertizat că, dacă rămâne în spital, există un risc crescut de infecții, care îi pot afecta recuperarea. „Așa că am decis să încercăm să o aducem acasă”, a spus el.

Familia speră că i se va permite să zboare în curând, însă costurile se ridică la 228.000 de dolari și a început o campanie de strângere de fonduri.