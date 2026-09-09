Africa de Sud vrea să oprească o licitație din SUA: sunt scoase la vânzare 29 de obiecte care i-au aparținut lui Nelson Mandela

Nelson Mandela, care a devenit primul președinte ales democratic al Africii de Sud în 1994, a murit în 2013, la vârsta de 95 de ani. Foto: Getty Images

Africa de Sud încearcă să oprească de patru ani o licitație în SUA pentru 29 de obiecte care i-au aparținut lui Nelson Mandela, a căror valoare depășește 1,35 milioane de dolari. Țara a contestat decizii ale instanțelor care au dat undă verde licitației la Curtea Constituțională. Agenția pentru Resursele Patrimoniului din Africa de Sud (SAHRA) spune că obiectele fac parte din patrimoniul național al țării și nu trebuie înstrăinate, relatează Business Insider Africa.

Agenția pentru Resursele Patrimoniului din Africa de Sud (SAHRA) și Departamentul pentru Sport, Arte și Cultură susțin că obiectele fac parte din patrimoniul național al Africii de Sud și că au fost scoase din țară fără autorizația necesară.

Cel mai recent demers juridic vine după ce instanțele sud-africane au pronunțat anterior hotărâri prin care au dat undă verde pentru organizarea licitației din SUA.

Colecția de obiecte scoase la licitație include buletinul lui Nelson Mandela, cămăși care i-au aparținut, manuscrie, aparate auditive, ochelari și o cheie de la celula sa din insula Robben, unde a petrecut 18 din cei 27 de ani de închisoare.

Obiectele i-au aparținut lui Nelson Mandela într-una dintre cele mai semnificative perioade ale vieții lui, de la anii de închisoare sub regimul apartheid până la momentul în care a devenit primul președinte ales în mod democratic al Africii de Sud..

Patrimoniu național sau proprietate privată?

Obiectele nu sunt toate deținute de Africa de Sud. Potrivit BBC, obiectele din colecție îi aparțin fiicei celei mari a lui Mandela, Makaziwe Mandela, și lui Christo Brand, un fost gardian al închisorii de pe insula Robben care a avut o relație apropiată cu Mandela în timpul detenției sale.

Autoritățile sud-africane susțin că obiectele ar trebui protejate în baza legislației privind patrimoniul național.

Makaziwe însă și-a dat acordul pentru licitație. Banii obținuți ar urma să finanțeze o grădină memorială în apropierea mormântului tatălui său, în Qunu, în provincia Eastern Cape din Africa de Sud.

Disputa a început după ce SAHRA a aflat despre licitație într-un articol publicat într-un ziar britanic la sfârșitul anului 2021. Articolul relata că obiectele ar putea include cheia de la celula lui Mandela, despre care se estima că ar putea fi vândută cu peste un milion de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1,35 milioane de dolari la acea vreme, potrivit BBC.

Ulterior, casa de licitații Guernsey’s, cu sediul la New York, a anunțat planurile pentru vânzare. SAHRA a contestat licitația, susținând că obiectele nu puteau fi scoase legal din țară din cauza importanței lor culturale și istorice.

Licitația a fost suspendată. Disputa juridică a ajuns în instanțele din Africa de Sud.

Ce au decis instanțele până acum

Argumentul juridic se bazează parțial pe Legea privind resursele patrimoniului național din Africa de Sud, care permite ca anumite obiecte să primească statut de patrimoniu datorită legăturii lor cu procese politice, evenimente, personalități și lideri din țară.

Dar o hotărâre a Înaltei Curți din Pretoria a ridicat întrebări cu privire la cât de larg poate fi aplicată această definiție.

Într-un articol publicat în The Conversation, dr. Duane Jethro, lector universitar, a remarcat că instanța a considerat că interpretarea propusă de SAHRA ar putea fi atât de largă încât, teoretic, aproape orice obiect pe care Mandela l-a atins sau cu care a fost asociat ar putea fi considerat un obiect de patrimoniu.

De asemenea, instanța s-a întrebat de ce obiecte absolut obișnuite asociate cu Mandela ar trebui să beneficieze automat de protecție, în timp ce alte obiecte, inclusiv numărul mare de tricouri ale echipei naționale de rugby Springboks și articole vestimentare cu conținut politic pe care Mandela le-a semnat de-a lungul vieții sale publice, nu ar primi neapărat același statut.

De asemenea, instanța a indicat că obiectele ar trebui să aibă o calitate extraordinară sau un grad ridicat de importanță națională pentru a putea fi înregistrate drept obiecte de patrimoniu.

Acest argument este unul deosebit de important deoarece multe dintre obiectele disputate sunt obiecte personale obișnuite nu artefacte unice de stat. Obiecte precum ochelarii de citit și aparatele auditive ale lui Mandela pot avea o valoare simbolică uriașă tocmai pentru că i-au aparținut, însă instanța a trebuit să stabilească dacă această legătură este suficientă, de una singură, pentru a le conferi statut legal de patrimoniu.

În consecință, instanțele au fost nevoite să găsească un echilibru dificil între dreptul proprietarilor privați de a dispune de bunurile moștenite și responsabilitatea statului de a păstra obiectele care reprezintă o parte a istoriei politice a Africii de Sud.

Cea mai recentă cerere adresată Curții Constituționale vine după patru ani. Guvernul face acum o nouă încercare de a împiedica scoaterea la licitație în Statele Unite a celor 29 de obiecte.

Pentru Africa de Sud, cazul reprezintă mai mult decât o dispută privind valoarea financiară a obiectelor care i-au aparținut lui Mandela. Este vorba despre o întrebare mai amplă: cine controlează moștenirea materială a uneia dintre cele mai importante figuri politice ale Africii: familia sa, colecționarii privați sau statul, în numele publicului?

Nelson Mandela, care a devenit primul președinte ales democratic al Africii de Sud în 1994, a murit în 2013, la vârsta de 95 de ani.