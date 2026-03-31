AI „coace” pământul la propriu: Centrele de date creează adevărate „insule de foc”. Diferența de temperatură e amețitoare

Marile centre de date care alimentează inteligența artificială consumă cantități enorme de energie, dar au și un alt efect îngrijorător, arată un nou studiu. Ele creează „insule de căldură”, încălzind terenul din jur cu până la 16 grade Fahrenheit (aproximativ 9 grade Celsius) și făcând viața mai dificilă pentru peste 340 de milioane de oameni.

Încă există lacune mari în înțelegerea impactului centrelor de date, chiar și pe măsură ce acestea se înmulțesc rapid, a spus Andrea Marinoni, profesor asociat în cadrul grupului de Observație a Pământului de la Universitatea din Cambridge și unul dintre autorii studiului, care nu a fost încă supus evaluării colegiale.

Marinoni și colegii săi au decis să cerceteze un impact puțin studiat: căldura pe care o eliberează prin procesele lor intensive din punct de vedere energetic, inclusiv calculele efectuate și funcționarea sistemelor de răcire.

Pentru a face acest lucru, au analizat date despre temperatură din ultimii 20 de ani, colectate de senzori la distanță, și le-au corelat cu locațiile „hiperscalelor” AI - centre uriașe de date care găzduiesc mii de servere și se întind pe mai bne de un milion de metri pătrați, majoritatea construite în ultimul deceniu.

S-au concentrat pe peste 6.000 de centre de date aflate în afara zonelor urbane dens populate, deoarece temperaturile de suprafață din jurul acestora erau mai puțin influențate de alți factori, cum ar fi activitățile industriale sau încălzirea locuințelor. Cercetătorii au eliminat, de asemenea, influențele sezoniere, tendințele încălzirii globale și alți factori externi.

Diferență de până la 16,5 grade Fahrenheit

Astfel, au descoperit că temperaturile de suprafață au crescut, în medie, cu 3,6 grade Fahrenheit după ce un centru de date a început să funcționeze. În cazuri extreme, temperaturile din apropiere au crescut cu până la 16,4 grade Fahrenheit.

Aceste creșteri au fost consistente la nivel global, au constatat cercetătorii. În regiunea Bajio din Mexic, de exemplu, care a devenit un hub pentru centre de date, studiul a arătat creșteri inexplicabile ale temperaturii de aproximativ 3,6 grade în ultimii 20 de ani. O situație similară a fost observată în Aragon, Spania, un centru european pentru centrele de date AI de tip hyperscale, care a înregistrat o creștere a temperaturii de 3,6 grade, nereplicată în provinciile învecinate.

Remarcabil este că efectele nu s-au limitat la împrejurimile imediate ale unui centru de date; creșterile de temperatură au afectat zone la până la 10 km distanță.

Cercetătorii sunt îngrijorați

Centrele de date pentru AI se vor înmulți rapid în anii următori, iar căldura degajată de acestea vine într-un moment în care poluarea face deja valurile de căldură mult mai severe la nivel global. Marinoni avertizează că această extindere masivă ar putea afecta grav mediul, economia și calitatea vieții noastre.

Deborah Andrews, expertă în sustenabilitate la London South Bank University, spune că, deși există multe semne de întrebare legate de impactul acestor centre, este prima dată când vede un studiu concentrat strict pe căldura pe care o produc. Ea crede că „goana după aurul AI” a devenit mai importantă decât bunele practici și se dezvoltă mult mai repede decât orice soluție sustenabilă.

Totuși, alți specialiști sunt de părere că e nevoie de mai multe verificări. Ralph Hintemann, cercetător la Borderstep Institute, spune că, deși cifrele sunt interesante, efectele raportate par cam mari. În opinia lui, cea mai mare problemă rămân emisiile rezultate din producția energiei necesare pentru funcționarea acestor centre.

Marinoni speră ca acest studiu să deschidă o discuție despre cum putem reduce impactul AI asupra planetei. El crede că încă mai avem timp să găsim o cale prin care tehnologia să progreseze fără să distrugă mediul înconjurător.