Alarmă în Italia după ce tot mai mulţi tineri folosesc gazul ilariant ca drog. Medicii avertizează cu privire la efectele grave

Medicii avertizează că inhalarea respectivului gaz poate provoca daune neurologice și respiratorii. Sursa foto: Hepta

Autorităţile din Italia trag un semnal de alarmă după ce au constatat un fenomen periculos în creştere. Tot mai mulţi tineri folosesc gazul ilariant pentru a se droga, iar acesta se găseşte chiar şi în supermarketuri sau pe internet la un preţ foarte mic. Medicii avertizează că inhalarea respectivului gaz poate provoca daune neurologice și respiratorii.

Noua amenințare pentru tinerii din Italia este gazul ilariant care are un preţ mic, în plus, poate fi achiziționat din supermarket. Tinerii cumpără capsule de unică folosință care conțin protoxid de azot, aceeași substanță folosită la gătit pentru a bate frișca. Este disponibil pe internet și în unele supermarketuri, deoarece gazul este, de asemenea, un agent propulsor comun în frişca vândută sub formă de spray. Fiecare cartuș de 8 grame, suficient pentru a umfla un balon, costă 50 de cenți. Sau se pot cumpăra produse de 660 de grame pentru puțin peste 30 de euro, relatează Il Messaggero.

Inhalarea acestui gaz duce la câteva minute de râs, amețeli și simțuri alterate, însoțite de o senzație de relaxare şi bună dispoziţie. Nu este ilegal în Italia, dar riscurile pentru sănătate ale gazului ilariant sunt grave și pot dura în timp.

Raportul din 2025 al Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Toxicomaniei afirmă că utilizarea recreațională a protoxidului de azot poate provoca „intoxicații, arsuri și leziuni pulmonare și, în unele cazuri de expunere prelungită, neurotoxicitate”. Inhalarea directă din tuburi poate provoca degerături, deoarece gazul poate afecta tractul respirator. Utilizarea greșită a „drogului pentru baloane” sau utilizat în interior poate duce la leșin și asfixiere. Utilizarea prelungită, pe de altă parte, poate interfera cu activitatea vitaminei B12, afectând sistemul nervos. Astfel, furnicăturile și slăbiciunea pot duce la neuropatie gravă, cu leziuni ale măduvei spinării care compromit controlul picioarelor.

Mai multe inițiative de conștientizare în rândul tinerilor au fost deja organizate pentru a pune capăt acestui fenomen periculos. De exemplu Piergiacomo Bonaventi, primarul orașului Pandino, din provincia Cremona, a lansat o campanie în această vară împreună cu poliția locală: „Este doar un balon. Un moment de euforie. Apoi întuneric. Protoxidul de azot se prezintă ca un joc, dar oprește neuronii”, a explicat primarul, „și păcălește mintea. Lasă corpul epuizat. Este ușor de găsit. Este ieftin. Dar te poate costa totul.”

Între timp, unele țări europene, inclusiv Franța, Portugalia sau Suedia au interzis vânzarea substanței către minori. Aceste măsuri au venit în lumina unor date alarmante: 14% dintre tinerii francezi cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au încercat substanța. În Olanda, 35% dintre cei sub 35 de ani care frecventează viața de noapte au consumat-o, în timp ce în Regatul Unit, cifra este de 8,7% în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.