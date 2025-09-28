Alertă în Turcia, după un cutremur de 5.4. S-a simțit intens, deoarece s-a produs la adâncime mică

<1 minut de citit Publicat la 13:39 28 Sep 2025 Modificat la 13:39 28 Sep 2025

Alertă în Turcia, după un cutremur de 5.4. S-a simțit intens, deoarece s-a produs la adâncime mică. FOTO: X EMSC

Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs duminică, în vestul Turciei. Seismul a avut loc la aproximativ 96 de kilometri est de orașul Balıkesir și a fost resimțit într-o regiune întinsă a țării.

Seismul s-a simțit la ora locală 12:59 (GMT +3) și a zguduind provincia Kütahya.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, așa că a fost perceput mult mai intens în apropierea epicentrului decât ar fi fost un cutremur mai adânc de aceeași magnitudine.

Martori din mai multe localități din vestul și nord-vestul Turciei au relatat că au simțit clădirile vibrând. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore, însă echipele de intervenție sunt în alertă și monitorizează situația.

Turcia se află într-o zonă cu activitate seismică ridicată, iar autoritățile reamintesc populației importanța respectării măsurilor de siguranță în caz de cutremur.