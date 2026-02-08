„Am economisit între 50.000 și 60.000 de euro”. Povestea lui Alex, fost șofer român de TIR, care și-a deschis propria afacere în Spania

Alex, fost șofer român de TIR, și-a deschis propria afacere în Spania. FOTO: TikTok captură video

Povestea de succes a lui Alex pare desprinsă dintr-un film, dar este cât se poate de reală. Românul în vârstă de 29 de ani, stabilit în Spania de la 8 ani, a reușit să-și schimbe complet viața după anii petrecuți pe șosele. Timp de șapte ani a lucrat ca șofer de camion și a străbătut Europa, avându-l alături pe Dante, câinele său, care l-a însoțit peste tot. Spune că au fost "multe ore și multă muncă", însă munca i-a adus și un câștig care i-a permis să își cumpere o casă și să pună bani deoparte "în jur de 60.000 de euro, suficient ca să-mi deschid propria firmă".

Povestea lui apare într-un videoclip publicat de tiktokerul "Reto hispano", un șofer de camion originar din România, cu peste 200.000 de urmăritori. Alex, compatriot și fost coleg, a renunțat la camion și are o afacere proprie, iar acum oferă servicii de curățare a mașinilor la domiciliu, scrie huffingtonpost.es.

Tânărul spune că experiența din transporturi a contat enorm: "Ca șofer de camion muncești foarte multe ore, dar fără camion nu aș fi putut să-mi cumpăr o casă și nici să economisesc pentru afacerea mea".

În prezent, își construiește afacerea pas cu pas și se ocupă singur inclusiv de promovare. Spune că își face publicitate pe rețelele sociale și că se sprijină pe comunitatea strânsă în timp: "pe toți urmăritorii pe care i-am adunat în anii în care am fost pe camion".

În comentarii, mulți spun că serviciile lui sunt foarte ieftine. Alex recunoaște că, deocamdată, are prețuri mai mici ca să se facă mai cunoscut: "Fac asta ca să mă promovez, cu un preț mai mic". Totuși, anunță că urmează scumpiri: "Deocamdată sunt prețuri mai mici, dar din mai voi crește puțin prețurile".

Investiția inițială pentru afacerea de curățare auto la domiciliu a fost, potrivit lui, de aproximativ 25.000 de euro, cheltuiți pe o dubiță, asigurări și alte costuri de început. "Doare, mi se pare enorm, dar îi aveam economisiți", spune el.

Din anii în care a condus camionul, Alex susține că a reușit să strângă între 50.000 și 60.000 de euro.

Celor care vor să pornească o afacere, Alex le recomandă să-și calculeze bine cheltuielile de început și să aibă o rezervă de bani. Spune că, în prima lună, a ieșit pe pierdere și că acest lucru i se poate întâmpla oricui: "Dacă pornești cu banii la limită, te stresezi, o duci greu și asta te poate face să renunți".

În final, Alex subliniază că motivația trebuie dublată de realism și de judecată: "Știu că sună dur, dar nu e nimic mai rău decât lipsa de motivație. Trebuie să fii motivat, dar trebuie să fii și deștept", mai spune el, convins că afacerea lui are viitor.