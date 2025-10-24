Amazon a explicat de ce o singură eroare a blocat mii de site-uri și aplicații din întreaga lume

Bug-ul nu s-a putut repara automat și a fost nevoie de intervenția manuală a operatorilor pentru restabilirea funcționării. sursa foto: Getty

Amazon a explicat cauza incidentului major care, în această săptămână, a lăsat fără funcționare platforme bancare online, un site guvernamental, rețele sociale și servicii de livrare de mâncare timp de mai multe ore, scrie Euronews.

Într-o descriere detaliată publicată pe site-ul companiei, Amazon Web Services (AWS) a anunțat că problema a fost cauzată de un bug în software-ul său de automatizare, care a generat o serie de erori în lanț.

La baza defecțiunii s-a aflat faptul că utilizatorii – printre care companii precum Signal – nu s-au mai putut conecta la DynamoDB, sistemul care stochează datele clienților.

AWS a explicat că acest lucru s-a întâmplat din cauza „unui defect latent în sistemul automatizat de gestionare DNS (Domain Name System)” al serviciului.

DNS-ul poate fi considerat „agenda telefonică” a internetului: el traduce numele unui site, precum www.amazon.com, în adrese IP, care sunt înțelese de calculatoare pentru a se conecta între ele.

Însă, în acest caz, sistemul automat de administrare DNS al AWS a șters în mod eronat înregistrările DNS pentru unul dintre punctele sale regionale de acces, blocând astfel conectarea la DynamoDB și la alte servicii.

Bug-ul nu s-a putut repara automat și a fost nevoie de intervenția manuală a operatorilor pentru restabilirea funcționării.

Defecțiunea a afectat mai multe servicii esențiale AWS din regiunea North Virginia, unde compania are unul dintre sediile sale principale. Deși problemele au fost rezolvate în câteva ore, impactul total asupra site-urilor și aplicațiilor a durat 14,5 ore. În acest timp, peste 8 milioane de utilizatori au raportat disfuncționalități.

Printre clienții afectați s-au numărat Signal, Roblox, Snapchat și site-ul britanic de taxe și impozite, potrivit platformei Downdetector, care monitorizează întreruperile majore de internet.

Incidentul a determinat mai mulți experți în tehnologie să avertizeze asupra dependenței excesive a Europei de un singur furnizor de servicii cloud, subliniind importanța dezvoltării unei infrastructuri cloud proprii la nivel continental.