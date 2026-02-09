Anchetă a serviciilor secrete din Ungaria: Uzina Samsung de lângă Budapesta "i-a expus pe angajaţi la substanţe chimice și cancerigene”

Uzina Samsung de la God a mușamalizat rezultatele analizelor, susțin serviciile secrete ungare. Foto: Profimedia Images

Guvernul ungar a decis să nu ordone închiderea unei uzine de baterii Samsung, deși că aceasta a provocat intoxicaţii grave în rândul angajaţilor, a anunţat luni portalului de ştiri Telex, care citează o anchetă a serviciilor secrete ungare, transmite AFP, citată de Agerpres.



Fabrica, situată la God, la 25 de kilometri nord de Budapesta, "i-a expus pe mulţi dintre angajaţii săi la substanţe chimice toxice şi cancerigene, iar măsurătorile sale interne au dezvăluit rezultate mult mai alarmante decât cele raportate autorităţilor relevante de sănătate şi securitate în muncă", a scris Telex, citând raportul de anchetă din 2023.



"Conform raportului prezentat Guvernului, Samsung nu a făcut practic nimic pentru a opri aceste intoxicaţii şi a încercat în mod deliberat să le muşamalizeze", a adăugat Telex.



În 2017, gigantul industrial sud-coreean Samsung a devenit una dintre primele multinaţionale care au construit o fabrică de baterii în Ungaria, care, sub conducerea premierului naţionalist Viktor Orban, şi-a propus să devină un centru global pentru producţia de vehicule electrice.



Deşi Guvernul de la Budapesta a estimat în 2023 că fabrica reprezintă un "risc politic" din punct de vedere al sănătăţii publice, totuşi a ales, potrivit Telex, să nu dispună închiderea acesteia, temându-se că ar speria alţi potenţiali investitori. În schimb, a acordat companiei o perioadă de graţie pentru a rezolva problemele. Dar deficienţele nu au fost remediate complet, conform documentelor interne citate de site-ul de ştiri.



Pentru a atrage investitori asiatici, Guvernul Orban a oferit reduceri de taxe atractive şi subvenţii pentru crearea de locuri de muncă. Cu toate acestea, creşterea mai lentă decât se aştepta a vânzărilor de vehicule electrice a afectat performanţa industrială a Ungariei şi a contribuit la stagnarea economiei sale, potrivit analiştilor, în timp ce opinia publică s-a întors împotriva fabricilor de baterii din cauza riscurilor la adresa sănătăţii şi a mediului înconjurător.