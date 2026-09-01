Angajata unui hotel de lux a fost despăgubită cu 230.000 de euro pentru că a fost pusă să lucreze într-o debara

3 minute de citit Publicat la 16:56 01 Sep 2026 Modificat la 17:13 01 Sep 2026

Angajata unui hotel de lux a fost despăgubită cu 230.000 de euro pentru că a fost pusă să lucreze într-o debara FOTO; Getty Images

O angajată cu ADHD a unui hotel de cinci stele din Oxford a primit despăgubiri de peste 230.000 de euro, după ce un tribunal a concluzionat că angajatorul a „pregătit-o pentru eșec”. Femeia fusese obligată să îndeplinească, fără instruire, sarcini complexe de salarizare dintr-o fostă debara.

Roberta Ghiotto, fostă angajată a hotelului de cinci stele Hawkwell House din Iffley, Oxford, a câștigat un proces împotriva angajatorului ei pentru discriminare pe criteriul dizabilității și pentru lipsa unor adaptări rezonabile la locul de muncă, potrivit The Independent.

Tribunalul pentru litigii de muncă din Reading i-a acordat despăgubiri de 200.252 de lire sterline (233.745 euro).

Ghiotto a lucrat la hotel între octombrie 2023 și martie 2024, în funcția de coordonator pentru talent și cultură. Angajată inițial pentru a înlocui o colegă aflată în concediu de maternitate, ea se afla într-o perioadă de probă de trei luni.

Deși o parte dintre atribuțiile sale țineau de resurse umane și de adaptarea angajaților, aproximativ un sfert din activitatea ei presupunea întocmirea statelor de plată, o sarcină pe care aceasta a spus că o găsea mult mai dificilă.

„Pusă să eșueze”

Ghiotto și-a informat angajatorii că are ADHD și că îi este dificil să se concentreze într-un birou aglomerat, mai ales atunci când trebuie să desfășoare activități care necesită o atenție sporită la detalii.

Situația s-a agravat după numirea unui nou director general, Anuj Sagar. Potrivit declarațiilor prezentate în fața tribunalului, acesta a interpretat dificultățile de concentrare ale angajatei drept o posibilă „insubordonare deliberată”.

După ce Ghiotto a făcut greșeli în activitatea de salarizare, perioada ei de probă a fost prelungită cu încă trei luni.

În februarie 2024, directorul i-a cerut să se ocupe exclusiv de sarcinile de salarizare timp de trei zile. Pentru această activitate, ea a fost mutată într-o încăpere separată, o fostă debara, fără ferestre și fără telefon.

Angajata a explicat că nu avea calificări sau experiență în domeniul salarizării și că nu beneficiase de o instruire adecvată. De asemenea, a precizat că această parte a postului îi crea dificultăți suplimentare din cauza ADHD-ului.

În cele trei zile, Ghiotto a cerut ajutorul unui contabil și a solicitat o zi suplimentară pentru finalizarea sarcinii. Ea a declarat că s-a simțit supusă unei presiuni puternice și că se temea că nu va trece perioada de probă dacă nu reușea să termine activitatea.

Tribunalul a concluzionat ulterior că această situație fusese creată în așa fel încât angajata să eșueze.

Lipsa unui diagnostic formal, invocată înaintea concedierii

După ce a discutat cu managerul despre dificultățile întâmpinate, Ghiotto a confirmat că are ADHD, dar a precizat că nu primise un diagnostic formal.

Directorul general a solicitat apoi consultanță privind posibilitatea concedierii sale și, în martie 2024, Ghiotto a primit o scrisoare prin care era informată că este concediată pentru că nu a atins standardele necesare în perioada de probă.

Judecătoarea Akua Reindorf KC a stabilit însă că Ghiotto avea ADHD, chiar și în absența unui diagnostic formal, și că angajatorul era conștient de dificultățile sale.

Tribunalul a apreciat că managerul a acționat pe baza presupunerii greșite că, în lipsa unui diagnostic oficial, angajata nu beneficia de protecție în baza legislației britanice privind egalitatea.

„Intenția a fost, prin urmare, de a o concedia pentru că avea ADHD, în convingerea că nu era protejată de Legea privind egalitatea”, a arătat tribunalul.

Fără instruire și fără sprijin

Instanța a respins afirmația managerului potrivit căreia izolarea angajatei într-o încăpere separată urmărea să o ajute să se concentreze.

Judecătoarea a concluzionat că, în loc să îi ofere sprijin, angajatorul a eliminat toate atribuțiile la care Ghiotto avea rezultate bune și a obligat-o să lucreze exclusiv la activitatea cu care se confrunta cu cele mai mari dificultăți.

„Nu i-a fost oferită instruire sau asistență suplimentară, ci doar a fost plasată singură într-o cameră mică, izolată și fără ferestre”, a constatat tribunalul.

Potrivit judecătoarei, dificultățile întâmpinate de Ghiotto au fost cauzate de mai mulți factori: ADHD-ul, presiunea exercitată de manager, lipsa de experiență și de instruire, precum și problemele existente în procesul de salarizare, inclusiv date incomplete și proceduri neclare.

„M-am simțit profund trădată”

După concediere, Ghiotto a declarat că a intrat într-o „depresie profundă” și a avut nevoie de tratament medical.

Ea a descris concedierea ca pe o experiență devastatoare, afirmând că și-a informat managerul despre nevoia ei de sprijin, însă tocmai această vulnerabilitate a fost folosită ulterior împotriva ei.

„Sentimentul de trădare este îngrozitor. Îți distruge încrederea și îți afectează profund imaginea despre tine și sentimentul propriei valori”, a declarat aceasta.

Hotelul Hawkwell House este administrat de grupul Accor, unul dintre cei mai mari operatori hotelieri la nivel internațional.