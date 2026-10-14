Arheologii au descoperit cea mai veche epavă din lume, plină cu amfore vechi de 5.000 de ani. „O capsulă a timpului pe fundul mării”

Arheologii care au descoperit nava spun că aceasta avea o lungime de aproximativ 10 metri și era o ambarcațiune comercială. FOTO: Profimedia Images

Arheologii au descoperit în largul coastelor Turciei ceea ce ar putea fi cea mai veche epavă din lume, datând de acum 4.400–4.700 de ani, din Epoca Bronzului timpuriu, aproximativ din perioada în care era construită Marea Piramidă din Egipt. Nava comercială, lungă de aproximativ 10 metri, transporta peste 30 de vase ceramice de depozitare, unele păstrând încă urme ale conținutului de acum aproape cinci milenii, potrivit BBC.

Structura din lemn a navei nu s-a păstrat, însă vasele ceramice de depozitare pe care le transporta se aflau pe fundul mării și, în mod remarcabil, unele dintre ele conțin încă urme ale substanțelor pe care le păstrau în interior.

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Arheologii care au descoperit nava spun că aceasta avea o lungime de aproximativ 10 metri și era o ambarcațiune comercială care transporta mărfuri pe Marea Mediterană.

„Epava este o capsulă a timpului pe fundul mării”, a declarat profesorul Hakan Öniz, de la Universitatea Akdeniz din Turcia, care a condus expediția Asociației de Arheologie Mediteraneeană.

Au fost descoperite trei ancore mari din piatră

Epava se află în apropierea țărmului insulei Kekova, în Antalya, Turcia. Artefactele sunt împrăștiate pe o pantă subacvatică, la doar 30 de metri sub suprafața apei.

Au fost descoperite trei ancore mari din piatră, precum și peste 30 de vase ceramice de depozitare, numite amfore.

Faptul că nu s-a păstrat nicio bucată din lemnul navei a însemnat că nu au putut fi folosite pentru stabilirea vechimii acesteia tehnici precum datarea cu radiocarbon, care măsoară o formă de carbon din materialele organice.

În schimb, arheologii au analizat forma amforelor. Deoarece stilurile ceramicii s-au schimbat de-a lungul timpului, diferite stiluri sunt asociate cu anumite perioade.

Ceramica de la Kekova are caracteristici distinctive: două mânere, o proeminență în partea de mijloc și o bază plată.

Öniz a spus că acest model corespunde altor amfore descoperite în Egipt și în Orientul Mijlociu, despre care se știe că au o vechime de 4.400–4.700 de ani.

„Comparând tehnicile de decorare..., putem spune cu siguranță că epava noastră datează din Epoca Bronzului timpuriu. Acest lucru este 100% sigur.”

Scafandrii din expediție au adus vasele la suprafață, unde acestea sunt acum conservate cu grijă, după ce au petrecut atât de multe mii de ani sub apă.

Dr. Karin Sowada, arheolog la Universitatea Macquarie din Australia, a examinat amforele după ce au fost recuperate. Unele erau intacte, iar ea a fost surprinsă să constate că încă mai conțineau un reziduu vâscos și lucios.

„M-am uitat în interior și aproape că am leșinat. Nu-mi venea să cred cât de mult [reziduu] era vizibil. Nu erau doar câteva pete...o mare parte din acest material încă se păstrase”, a spus ea.

Ce transporta nava

Echipa încearcă acum să afle exact ce era transportat în amfore. „Ar putea fi ulei de măsline, ar putea fi vin, ar putea fi rășini de copac”, a spus Sowada.

„Este posibil ca [reziduul] să fie, de fapt, rezultatul reutilizării vaselor. Vreau să spun, aceste vase sunt uriașe, nu sunt obiecte pe care pur și simplu le expediezi undeva și apoi nu le mai vezi niciodată. Oamenii ar fi golit aceste vase la sosire și, eventual, le-ar fi folosit mulți, mulți, mulți ani.”

Epava și încărcătura sa contribuie, de asemenea, la o mai bună înțelegere a comerțului din lumea antică.

Arheologii spun că nava și-a început călătoria dintr-un loc aflat undeva de-a lungul coastei estice a Mării Mediterane.

Aceștia cred că transporta mărfuri fie către orașul antic Troia, situat în ceea ce este astăzi nord-vestul Turciei, fie către populația minoică din Creta.

Călătoriile pe mare erau pline de pericole, în special în jurul insulei Kekova, unde curenții puternici și vânturile au dus la scufundarea multor nave.

În zonă există sute de epave, iar Asociația de Arheologie Mediteraneeană este specializată în descoperirea și studierea acestora.

Öniz spune că, atunci când se scufundă pentru a cerceta epava, primele sale gânduri se îndreaptă către viețile oamenilor care au avut legătură cu această navă.

„Suntem primii oameni care au atins aceste obiecte [după] 5.000 de ani.

„Ne gândim mereu la marinari... la cei care au produs amforele și la persoana care a transportat amfora pe umeri până la navă, precum și la femeile care își așteptau soții și care, din păcate, nu s-au mai întors.”

Descoperirea de la Kekova ocupă acum primul loc în clasamentul celor mai vechi epave de nave din lume. Anterior, recordul era deținut de o epavă din largul coastei insulei Dokos, din sudul Greciei, care datează de acum aproximativ 4.200 de ani.

Cea mai veche epavă cunoscută în care s-au păstrat încă unele elemente din lemn a fost descoperită în Marea Neagră, în largul coastei Bulgariei. Aceasta datează de acum aproximativ 2.400 de ani.