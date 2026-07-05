Arheologii bulgari au descoperit în ruinele unui templu un instrument medical antic aproape unic în lume. La ce intervenții era folosit

Instrumentul a fost descoperit într-o încăpere alăturată Templului lui Hercule. FOTO: Getty Images

Arheologii au descoperit în orașul antic Heraclea Sintica un instrument medical roman extrem de rar, folosit în operațiile pentru îndepărtarea pietrelor la vezică. Specialiștii spun că este doar al doilea exemplar cunoscut în lume, după unul găsit în Italia, potrivit Agerpres, care citează BTA.

Instrumentul a fost descoperit într-o încăpere alăturată Templului lui Hercule din acest oraş. Potrivit profesorului de arheologie dr. Lyudmil Vagalinski, instrumentul este o descoperire rară nu doar pentru Bulgaria, ci la nivel global.

"Este vorba despre un set de instrumente medicale pe care medicii antici le foloseau atunci când efectuau intervenţii chirurgicale pentru îndepărtarea calculilor vezicali. Este o intervenţie chirurgicală foarte delicată, periculoasă, dar necesară", a spus prof. Vagalinski. Profesorul a adăugat că instrumentul era cunoscut sub denumirea de litulkos. Mânerul din bronz al cârligului dublu al instrumentului decorat cu inele în relief s-a păstrat, lipsind doar vârfurile curbate.

Arheologul a remarcat că medicina antică avea o varietate de instrumente chirurgicale la dispoziţie - bisturie, ace, chiurete, linguri şi alte instrumente specializate, însă astfel de descoperiri sunt rare. Instrumentul descoperit este extrem de specializat şi putea fi folosit doar de un medic bine pregătit.

"Demonstrează existenţa unui nivel medical ridicat în Heraclea Sintica în primele trei secole ale Imperiului Roman, când oraşul a traversat un boom economic", a spus el.

Potrivit profesorului, calculii vezicali au fost menţionaţi de scriitori antici precum Plinius cel Bătrân ca fiind cea mai dureroasă dintre afecţiuni, iar medicul Ammonius din Alexandria (secolul III î. Hr.) este considerat creatorul metodei chirurgicale pentru tratamentul acestei afecţiuni şi a instrumentelor specializate pentru această intervenţie.

"De aceea l-au supranumit pe Ammonius 'Lithotomos', adică 'Cioplitorul de Piatră'. Singura asemănare cunoscută cu litulkos-ul nostru este un instrument descoperit în Italia", a spus prof. Vagalinski.

Potrivit acestui, descoperirea instrumentului într-o încăpere adiacentă templului lui Hercule oferă argumente pentru ipoteza de lucru potrivit căreia pelerinii care încercau să obţină vindecarea prin venerarea eroului mitologic ar fi fost trataţi aici. "Faptul că a fost descoperit într-o încăpere aflată lângă templul lui Hercule sugerează că e posibil ca oameni bolnavi care căutau ajutorul eroului mitologic - fiul lui Zeus - să fi fost trataţi aici", a subliniat arheologul.

Potrivit acestuia, descoperirea atestă un nivel ridicat de practică medicală în Heraclea Sintica în perioada romană. Arheologii continuă să studieze încăperea şi, după ce vor fi procesat toate descoperirile, vor putea să tragă nişte concluzii definitive în legătură cu folosirea sa. Conform datării stratigrafice, obiectul datează din secolul al III-lea d.Hr.

Investigaţiile arheologice în acest sit continuă. Un număr total de 34 de muncitori şi şapte arheologi participă la săpături. În zonele din afara templului şi din imediata apropiere, un echipament mecanizat este folosit pentru a îndepărta sedimente fluviale dense, urmând apoi ca investigaţiile să continue manual pentru a clarifica arhitectura din jurul templului lui Hercule.

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