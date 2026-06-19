"Asta nu este bine". Guvernul de la Moscova este nemulțumit că prea mulți ruși au studii superioare

În Rusia există un exces de persoane cu studii superioare, iar dorința masivă a elevilor de a intra la universitate nu corespunde nevoilor pieței muncii, a declarat ministrul rus al Științei și Învățământului Superior. FOTO: Profimedia Imges

În Rusia există un exces de persoane cu studii superioare, iar dorința masivă a elevilor de a intra la universitate nu corespunde nevoilor pieței muncii, a declarat ministrul rus al Științei și Învățământului Superior, Valeri Falkov, scrie The Moscow Times.

În opinia sa, situația actuală reprezintă o problemă pentru economia țării. "Cererea pentru studii superioare, formată de-a lungul deceniilor, îi împinge practic pe toți absolvenții de școală în această direcție... Nu este bine, nu este corect... Nu există o asemenea necesitate pentru un învățământ superior generalizat", a spus ministrul.

Potrivit lui Falkov, tocmai de aceea în Rusia are loc acum o "reechilibrare" între învățământul profesional mediu și cel superior.

Declarația ministrului vine în contextul campaniei autorităților de a-i orienta pe elevi către învățământul profesional. De la începutul războiului din Ucraina, Rusia s-a confruntat cu o lipsă acută de muncitori calificați, iar președintele Vladimir Putin a cerut ca activitatea în uzine să fie asigurată cu tineri specialiști. Ulterior, școlile au început să refuze masiv transferul elevilor de clasa a IX-a în clasa a X-a, recomandându-le să aleagă școli profesionale și colegii.

Duma de Stat a permis admiterea în școlile tehnice pe baza a două examene, la limba rusă și matematică, în timp ce pentru continuarea studiilor în liceu sunt necesare patru examene OGE. În plus, guvernul a eliminat aproape 50.000 de locuri cu taxă din universități la specializări precum economie, management, administrație publică și drept.

Potrivit studiului Școlii Superioare de Economie, "Indicatorii educației: 2026", în anul 2024, în universitățile rusești studiau aproximativ 4,4 milioane de studenți, față de 3,9 milioane în colegii și școli tehnice. Dintre cei admiși la universități, 41% erau absolvenți de liceu, 34% veneau de pe piața muncii, iar alți 19% proveneau din învățământul profesional. În total, 54% dintre tinerii ruși urmau studii superioare.

Dintre persoanele angajate care au studii superioare, 74,5% lucrează în specialitatea lor, față de 60,7% în cazul specialiștilor cu studii medii de specialitate și 55,8% în cazul celor care au urmat programe de pregătire pentru muncitori calificați.

În același timp, potrivit datelor Ministerului Educației, după măsurile adoptate de autorități, numărul elevilor care aleg sistemul de învățământ profesional a început să crească. Dacă în 2020 această pondere era de 43%, în 2025 colegiile și școlile tehnice au fost alese de 63% dintre absolvenții clasei a IX-a, un nivel record.