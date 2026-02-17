Au mâncat regește și au fugit fără să plătească. Ce au făcut cei 5 bărbați după ce poliția a publicat imaginile cu ei la restaurant

Conducerea restaurantului a decis să-i reclame la poliție. Foto: Getty Images

Cinci bărbați, care au mâncat la un restaurant și au fugit fără să plătească nota de plată uriașă, s-au răzgândit după ce poliția a publicat imagini de pe camerele de supraveghere cu ei. Aceștia au contactat poliția și au plătit nota de 329 de lire sterline, relatează BBC.

Bărbații au comandat fiecare câte trei feluri de mâncare și băuturi la un restaurant din Olympus Park, în Quedgeley, Gloucester, pe 31 decembrie. La final, după ce chelnerul le-a adus nota de plată, aceștia s-au ridicat de la masă și au plecat fără să plătească.

Conducerea restaurantului însă a decis să-i reclame la poliție, care a făcut publice imaginile de pe camerele de supraveghere cu cei cinci bărbați, săptămâna trecută.

Poliția a făcut apel atât la ei să vină să plătească, cât și la oricine îi recunoaște să îi identifice în fața autorităților.

Când au văzut imaginile, bărbații s-au prezentat la poliție, iar un purtător de cuvânt al Poliției a declarat că „situația a fost acum rezolvată, iar nota a fost achitată integral”.