Banca Vaticanului a încheiat anul financiar cu un profit semnificativ. Papa Leon a primit dividende de 24,3 milioane de euro

Comisia Cardinalilor a aprobat distribuirea unui dividend de 24,3 milioane de euro Papei Leon al XIV-lea

IOR , Institutul pentru Operele Religioase al Vaticanului, și-a încheiat situațiile financiare pe anul 2025 cu un profit de 51 de milioane de euro , în creștere cu 55% datorită îmbunătățirii rezultatelor operaționale, „gestionării active și disciplinate a portofoliului” și „condițiilor favorabile de piață”. Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul Superintendenței și transmise Comisiei Cardinalilor, care a aprobat distribuirea unui dividend de 24,3 milioane de euro Papei Leon al XIV-lea , „în conformitate cu misiunea Institutului de a sprijini operele religioase și caritabile”.

Astfel se încheie mandatul lui Jean-Baptiste Douville de Franssu, în vârstă de 62 de ani, care a condus așa-numita „bancă a Vaticanului” din 2014, când a început reforma inițiată de Papa Francisc la începutul pontificatului său, relatează Corriere della Sera. În locul său, François Pauly, în vârstă de 61 de ani, de origine luxemburgheză, va fi noul președinte al Consiliului de Superintendență. Această succesiune a fost planificată în ultimele luni: Pauly, în prezent președinte al Grupului La Luxembourgeoise și membru al Comisiei pentru Afaceri Economice a Arhidiecezei de Luxemburg, a fost numit de Comisia Cardinalilor a IOR la ​​recomandarea aceluiași Consiliu, din care făcea parte din 2024.

Raportul anual

În cea de-a paisprezecea ediție a raportului său anual, IOR raportează, de asemenea, că în 2025, fondurile totale gestionate de instituție, inclusiv depozite, conturi curente, administrare de portofoliu și titluri de valoare în custodie , au ajuns la 5,9 miliarde de euro, în creștere față de 5,7 miliarde de euro în 2024. Activele nete s-au ridicat la 815,3 milioane de euro, o creștere de 83,4 milioane de euro față de anul precedent. Creșterea semnificativă a venitului net se datorează în principal îmbunătățirii rezultatelor operaționale, rezultate dintr-o administrare activă și disciplinată a portofoliului și condițiilor favorabile de piață, se arată în raport.

IOR a declarat: „Relația cu congregațiile religioase a fost consolidată în continuare. În special, în cursul anului 2025, s-a înregistrat o creștere atât a numărului de congregații care servesc drept clienți ai Institutului, cât și a celor care își încredințează bunurile acestuia prin intermediul liniilor de gestionare a activelor. În ultimii ani, acestea au recunoscut IOR ca un partener de încredere, inclusiv în virtutea guvernanței sale consolidate, a măsurilor de control intern, a transparenței fiscale, a implementării ofertei sale digitale și a solidității financiare a Institutului.”

Reforma lui Francisc

Odată cu începutul reformei, Francisc a dorit ca IOR să revină la ideea inițială exprimată de acronimul său: nu o bancă, ci un „Institut pentru Operele Religioase” care are un rol de serviciu și administrează cu prudență resursele ordinelor religioase și ale activităţilor misionare. Mii de conturi externe fuseseră închise, iar după scandalul de la Londra , gestionarea fondurilor și a tuturor activelor imobiliare ale Secretariatului de Stat fuseseră transferate către Administrația Patrimoniului Apostolic (APSA), care devenise unicul centru de cheltuieli și investiții al Sfântului Scaun: nu mai existau fonduri autonome în dicastere, ci un singur seif pentru a ține sub control fluxul efectiv de lichidități.

În octombrie anul acesta, a fost publicată scrisoarea apostolică „Coniuncta Cura” , un dictat al lui Leon al XIV-lea privind investițiile financiare ale Sfântului Scaun, cu un concept unic de „coresponsabilitatea”, adică IOR nu mai are drepturi exclusive asupra investițiilor.

Articolul 219 din Constituția lui Francisc centraliza „gestionarea bunurilor imobiliare și mobile ale Sfântului Scaun” în cadrul APSA, încredințând în același timp „executarea operațiunilor financiare” IOR. Leon al XIV-lea a stabilit că IOR nu va mai avea drepturi exclusive asupra investițiilor, tocmai pentru a respecta, a scris el, spiritul Constituției stabilite de predecesorul său : „Co-responsabilitatea in communio este unul dintre principiile pentru serviciul Curiei Romane”. Această „responsabilitate comună” privește și „instituțiile curiale responsabile de activitățile de investiții financiare ale Sfântului Scaun” și „cere ca prevederile stabilite în timp să fie consolidate, iar rolurile și responsabilitățile fiecărei instituții să fie clar definite”. Pe scurt, era vorba de reorganizarea prevederilor și de a le face mai coerente cu spiritul „colaborării reciproce” între toți.