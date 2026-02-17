Băncile pentru combaterea singurătății au ajuns în Marea Britanie. Cum funcţionează

English Heritage, asociația care administrează sute de locuri publice de interes istoric din Anglia, a lansat inițiativa „băncilor pentru a crea legături”. Sursa foto: captura instagram/ englishheritage

English Heritage, asociația care administrează sute de locuri publice de interes istoric, a lansat inițiativa „bonding benches” (bănci pentru a crea legături) pentru a conecta și a încuraja străinii să se cunoască şi să comunice.

Au fost denumite „bănci împotriva singurătății” şi de departe arată ca orice altă bancă, dar la o privire mai atentă, o plăcuţă glisantă indică două utilizări posibile: „pentru cei care vor să stea de vorbă” sau „pentru cei care vor să reflecteze în tăcere”. În ambele cazuri, sunt disponibile persoanelor care se simt singure și ar dori să stea cu un străin, să se cunoască sau chiar pur și simplu să se bucure de companie, relatează La Repubblica.

Studiile și sondajele arată că, într-o lume a relațiilor din ce în ce mai cufundate în realitatea virtuală a rețelelor sociale și a internetului, singurătatea este în creștere. Acesta este motivul pentru care English Heritage, asociația care administrează sute de locuri publice de interes istoric din Anglia, a lansat inițiativa „băncilor pentru a crea legături”, așa cum sunt numite. Acestea sunt bănci „pentru conectare”, încurajând străinii să comunice.

Băncile de acest tip, care se disting printr-o plăcuţă glisantă care sugerează diferite utilizări posibile şi au început să apară în jurul monumentelor, castelelor, parcurilor și al altor locuri de interes național din întreaga țară.

Vizitatorii sitului preistoric Stonehenge din Wiltshire sau ai castelului medieval Tintagel din Cornwall pot să ia loc pe aceste feluri deosebite de bănci știind că cineva va începe o conversație sau va considera normal să se aşeze lângă ei.

„În trecut, spațiile publice erau în mod tradițional locuri unde străinii se adunau și petreceau timpul împreună”, a povestit Emma Fernandes-Lopes, directoare adjunctă a English Heritage, pentru The Guardian . „Ne-ar plăcea ca acestea să servească din nou acestui scop, iar băncile sunt un loc încurajator în acest sens.”

Inițiativa se adresează persoanelor de toate vârstele, de la adulți singuri la părinți. Cercetări recente arată că două treimi dintre cuplurile cu copii suferă de singurătate sau se simt izolate pentru că le lipsește o rețea puternică de rude sau prieteni: o problemă resimțită în special de familiile care se mută într-un oraș nou.

„Sunt mamă a trei copii și știu cum e să te simți singur”, a mărturisit directoarea adjunctă a English Heritage. „Sperăm că băncile special amenajate îi vor ajuta pe oameni să se conecteze cu ceilalți și să combată singurătatea.”