BBC: Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie folosit astăzi pe internet de milioane de oameni

Cu mult înainte de apariția internetului, infractorii din Rusia foloseau un limbaj secret pentru a comunica fără a fi înțeleși de autorități. Cunoscut sub numele de Fenya, acest argou s-a dezvoltat în lumea interlopă și a cunoscut o expansiune spectaculoasă în perioada lagărelor de muncă sovietice, scrie BBC.

Astăzi, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, elemente din acest limbaj sunt utilizate de grupări de criminalitate informatică pentru a ascunde sensul conversațiilor și pentru a îngreuna munca anchetatorilor.

Un cod creat pentru a deruta autoritățile

Fenya este un tip de limbaj criptat, folosit de generații întregi de infractori ruși pentru a comunica fără ca persoanele din afara grupului să le înțeleagă mesajele.

Vocabularul său este plin de expresii cu sens dublu și cuvinte împrumutate din alte limbi, inclusiv germană, greacă și idiș. De exemplu, unele cuvinte obișnuite din limba rusă primesc în Fenya sensuri complet diferite.

Acest sistem de comunicare a fost folosit timp de secole în mediul infracțional, însă adevărata sa dezvoltare a avut loc în timpul regimului sovietic.

Cum au contribuit gulagurile la răspândirea Fenya

După instaurarea regimului comunist și extinderea sistemului penitenciar, milioane de oameni au ajuns în lagărele de muncă și închisori.

În aceste locuri, infractorii de drept comun au intrat în contact cu deținuți proveniți din toate categoriile sociale. Astfel, limbajul Fenya s-a răspândit rapid și s-a îmbogățit cu noi termeni.

În timpul lui Stalin, când numărul persoanelor încarcerate a crescut masiv, Fenya a devenit aproape un limbaj paralel al lumii penitenciare. Pentru mulți deținuți, cunoașterea lui era o formă de supraviețuire și un semn al apartenenței la anumite grupuri.

De la cântece interzise la cultura populară

După moartea lui Stalin, în 1953, o amnistie amplă a permis eliberarea a peste un milion de deținuți. Odată întorși în societate, mulți au adus cu ei expresiile și jargonul învățate în închisori.

Treptat, Fenya a pătruns în muzică, literatură și cultura populară. Unele cuvinte au devenit atât de răspândite încât mulți ruși le folosesc astăzi fără să știe că provin din argoul criminalilor.

Fenya a ajuns în lumea criminalității informatice

Odată cu dezvoltarea internetului rusesc, limbajul infracțional a început să se combine cu noile forme de comunicare online.

Experții în securitate cibernetică spun că pe forumurile frecventate de hackeri și grupări criminale apar frecvent expresii inspirate din Fenya. Acestea sunt folosite fie pentru a ascunde sensul unor conversații, fie pentru a crea o identitate comună între membrii grupurilor.

În unele cazuri, traducerile automate nu reușesc să interpreteze corect mesajele. Specialiștii au observat situații în care expresii aparent fără sens ascundeau referiri la conturi de e-mail, atacuri informatice sau metode de evitare a sistemelor de securitate.

O provocare pentru anchetatori și inteligența artificială

Deoarece Fenya este într-o continuă schimbare, iar multe expresii au sensuri cunoscute doar în anumite cercuri, inclusiv sistemele moderne de inteligență artificială întâmpină dificultăți în interpretarea lor.

Anchetatorii care urmăresc activitatea grupărilor de criminalitate informatică trebuie să înțeleagă nu doar limba rusă, ci și numeroasele nuanțe ale acestui jargon.

Unii experți au început chiar să folosească termenul de „cyber-Fenya” pentru a descrie combinația dintre argoul tradițional al lumii interlope și limbajul specific hackerilor.

Un limbaj care a supraviețuit secolelor

Deși s-a născut în lumea infractorilor și s-a dezvoltat în închisorile și lagărele sovietice, Fenya nu a dispărut odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, s-a adaptat noilor tehnologii și continuă să fie folosit într-un mediu complet diferit de cel în care a apărut.

Astfel, un cod creat cândva pentru a-i deruta pe gardienii din gulagurile lui Stalin continuă să creeze probleme, de această dată investigatorilor care încearcă să combată criminalitatea cibernetică.