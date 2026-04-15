BBC: Migranții sunt sfătuiți de avocați să se dea drept homosexuali ca să primească azil în UK. Cât costă povestea și dovezile false

5 minute de citit Publicat la 15:16 15 Apr 2026 Modificat la 15:33 15 Apr 2026

O industrie ascunsă cu firme de avocatură și consilieri juridici percepe mii de euro pentru a ajuta migranții să rămână în Regatul Unit, sub falsul pretext că sunt homosexuali, potrivit unei investigații realizate de BBC.

În prima parte a anchetei sub acoperire, BBC dezvăluie cum migranților ale căror vize sunt pe cale să expire li se oferă povești false și sunt instruiți cum să obțină dovezi fabricate, inclusiv scrisori de susținere, fotografii și rapoarte medicale.

Apoi aceștia solicită azil susținând că sunt homosexuali și că se tem pentru viața lor dacă se întorc în Pakistan ori Bangladesh.

„Oricine este găsit încercând să exploateze sistemul va suporta efectul legii, inclusiv expulzarea din Regatul Unit”, a precizat Ministerul de Interne în urma investigației.

Procesul de azil din Marea Britanie oferă protecție persoanelor care nu se pot întoarce în țările lor de origine pentru că ar fi în pericol, de exemplu în țări precum Pakistan și Bangladesh, unde relațiile sexuale între persoane de același sex sunt ilegale.

Însă investigația BBC arată că acest proces este exploatat sistematic de consilieri juridici care percep taxe de la migranții ce doresc să rămână în țară.

Aceștia sunt adesea persoane ale căror vize de student, muncă sau turist au expirat, nu indivizi sosiți recent în țară cu bărci sau alte rute ilegale.

Acest grup reprezintă acum 35% din toate cererile de azil, care au depășit 100.000 în 2025.

După colectarea dovezilor inițiale, inclusiv ponturi, BBC a trimis reporteri sub acoperire pentru a investiga cât de dispuși sunt consilierii pentru imigrație să ajute oamenii să inventeze cereri false de azil.

Reporterii s-au dat drept studenți internaționali din Pakistan și Bangladesh, ale căror vize urmau să expire.

Investigația a descoperit:

O firmă de avocatură percepea până la 7.000 de lire sterline (8.000 de euro) pentru a depune o cerere de azil fabricată și promitea că șansele de respingere de către Ministerul de Interne sunt „foarte mici”.

Solicitanți falși de azil au mers la medici de familie pretinzând că suferă de despresie pentru a obține dovezi medicale, unul dintre ei mințind chiar că are HIV.

Un consilier în imigrație s-a lăudat că a petrecut peste 17 ani ajutând la depunerea de cereri false și a spus că poate aranja ca cineva să pretindă că a avut o relație sexuală homosexuală cu un client.

Reporterului sub acoperire i s-a spus chiar că își poate aduce soția din Pakistan după ce obține azil în Marea Britanie și că aceasta ar putea face apoi o cerere falsă pretinzând că este lesbiană.

Un avocat asociat cu o altă firmă a spus că a ajutat oameni să pretindă că sunt homosexuali sau atei pentru a obține azil și a oferit ajutor pentru o cerere falsă contra 1.500 de lire, plus încă 2.000–3.000 de lire pentru crearea dovezilor.

„Aici nu e nimeni homosexual”

Într-o seară de marți, într-un centru comunitar din Beckton, estul Londrei, peste 175 de persoane s-au adunat pentru un eveniment.

Unii au venit din sudul Țării Galilor, Birmingham și Oxford pentru a participa la o întâlnire organizată de Worcester LGBT, care se prezintă drept grup de sprijin pentru solicitanții de azil homosexuali și lesbiene.

Site-ul grupului spune că sunt bineveniți doar solicitanții autentici.

Însă bărbații care ies din centru îi mărturisesc reporterului sub acoperire că lucrurile nu sunt ceea ce par. „Majoritatea oamenilor de aici nu sunt homosexuali”, spune un bărbat numit Fahar.

Altul, care se prezintă drept Zeeshan, merge mai departe: „Nimeni nu este homosexual aici. Nici măcar 1%. Nici măcar 0,01%”.

Drumul reporterului către întâlnire a început când l-a contactat pe Mazedul Hasan Shakil, parajurist la Law & Justice Solicitors.

La scurt timp după aceea, reporterul a fost contactat de o femeie numită Tanisa, care s-a arătat mult mai dispusă să îl ajute să rămână în țară, explicând cum poate solicita azil pe motiv că este homosexual.

Când acesta i-a spus că nu este, ea i-a răspuns: „Ascultă-mă. Nimeni nu este. Există o singură cale de a rămâne aici și toată lumea o folosește”.

Un pachet complet

Într-o întâlnire ulterioară, Tanisa i-a explicat că azilul pe baza orientării sexuale este „singura cale” și că îl poate pregăti complet, inclusiv cu dovezi fabricate.

Ea i-a spus că va trebui să memoreze o poveste inventată pentru interviul cu autoritățile.

„Eu te pregătesc, dar tu trebuie să susții examenul”, i-a spus ea.

Tanisa a descris cum poate crea dovezi convingătoare: fotografii în cluburi LGBT, scrisori de susținere și chiar declarații false de relații sexuale. Serviciul costa 2.500 de lire.

Ea a adăugat că, dacă va obține azilul, își poate aduce soția, iar aceasta ar putea depune o cerere falsă: „O putem face lesbiană”.

Furnizarea de dovezi

Tanisa nu este consilier autorizat în imigrație, ceea ce face ilegală oferirea de astfel de servicii. Ea a sugerat că se ocupă de „munca de teren”, adică fabricarea dovezilor, în timp ce avocații gestionează partea oficială.

Legăturile sale cu firma Law & Justice au devenit evidente în întâlniri ulterioare.

Ea a explicat și rolul organizației Worcester LGBT, care poate furniza scrisori de susținere pentru dosare.

Un expert juridic în imigrație a declarat că astfel de acțiuni reprezintă fraudă și afectează solicitanții reali de azil.

Tanisa a negat acuzațiile, invocând neînțelegeri. Firma Law & Justice a spus că nu are legături profesionale cu ea.

Un alt consilier, de la Connaught Law, a oferit servicii similare pentru 7.000 de lire și a sugerat obținerea de dovezi false.

Ejel Khan, fondatorul Muslim LGBT Network, spune că problema este extinsă: „Oamenii îmi oferă bani pentru scrisori de recomandare”.

Datele arată că un număr disproporționat de cereri pe bază de orientare sexuală vin de la cetățeni pakistanezi. În 2023, aproape două treimi dintre aceste cereri au fost aprobate inițial.

Un migrant pakistanez a povestit că a fost sfătuit să mintă că este homosexual și să obțină dovezi medicale false. După ani de procese și costuri mari, s-a întors în Pakistan.

Reacții politice

Politicieni britanici au cerut măsuri dure împotriva consilierilor implicați și reformarea sistemului de azil.

Ministerul de Interne a subliniat că cererile frauduloase sunt infracțiuni și pot duce la închisoare și deportare. „Orice încercare de a abuza de protecțiile destinate persoanelor persecutate este condamnabilă”.

În martie, guvernul a introdus reguli mai stricte, inclusiv protecție temporară și reevaluări periodice.

Totuși, Tanisa a sugerat că aceste schimbări nu vor împiedica astfel de practici și l-a încurajat pe reporter să acționeze rapid: „Cine știe ce vor mai face mâine?”. La final, ea i-a cerut: „Dacă mai știi pe cineva care are nevoie de ajutor, mi-l aduci, nu-i așa?”.