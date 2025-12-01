Bilanțul morților depășește 1.000 în urma inundațiilor devastatoare din Indonezia, Sri Lanka, Malaezia și Thailanda

Un bărbat cu câinele său în brațe, în mijlocul inundațiilor, în suburbia Hat Yai, provincia Songkhla, Thailanda, 25 noiembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Inundațiile și alunecările de teren care au devastat în ultimele zile părți din Thailanda, Malaezia, Indonezia și Sri Lanka au ucis peste 1.000 de persoane, potrivit autorităților. Se caută în continuare supraviețuitori, potrivit The Guardian.

Bilanțul morților în urma inundațiilor din Indonezia a urcat la 502, a anunțat agenția națională de gestionare a dezastrelor într-o nouă actualizare, iar alte 508 persoane sunt dispărute.

Cel puțin 340 de persoane au fost ucise în Sri Lanka, au declarat oficialii luni, multe altele fiind încă dispărute. Apele revărsate în capitala Colombo au atins apogeul în cursul nopții, iar cum ploaia s-a oprit, există speranțe că nivelul apei va începe să scadă.

Sri Lanka și Indonezia au trimis personal militar pentru a ajuta victimele inundațiilor catastrofale, în timp ce echipele de salvare se grăbesc să ajungă la posibili supraviețuitori în unele dintre cele mai afectate zone.

Inundațiile au ucis cel puțin 176 de persoane în sudul Thailandei, potrivit oficialilor, fiind unul dintre cele mai grave incidente de acest fel din țară în ultimul deceniu.

Peste graniță, cel puțin două decese au fost raportate în statul Perlis, din nordul Malaeziei. Rămâneți cu noi pentru cele mai recente evoluții din regiune.

Stare de urgență în Sri Lanka: „Cea mai dificilă catastrofă naturală”

Președintele din Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, a declarat stare de urgență sâmbătă pentru a gestiona consecințele ciclonului Ditwah și a făcut apel la ajutor internațional. El a numit situația „cea mai dificilă catastrofă naturală” cu care s-a confruntat țara.

Sistemul meteo extrem a distrus, până duminică, peste 25.000 de locuințe și a forțat 147.000 de persoane să se adăpostească în centre temporare administrate de stat. Alte 968.000 de persoane au avut nevoie de asistență după ce au fost strămutate de inundații.

Ciclonul este cea mai gravă catastrofă naturală din Sri Lanka de la cea din 2017, când inundațiile și alunecările de teren au făcut peste 200 de victime și au strămutat sute de mii de oameni.

Ploile record au lovit țara începând de joi, provocând multiple alunecări de teren în zona deluroasă centrală, în timp ce râurile revărsate au inundat orașe întregi.

Peste 24.000 de membri ai poliției, armatei și forțelor aeriene încearcă încă să ajungă la familiile izolate de inundații, au spus autoritățile, iar mai multe țări au trimis ajutoare pentru a sprijini eforturile de intervenție, în special India și Japonia.