Black sapote, „fructul budincă de ciocolată”, a devenit extrem de popular pe reţelele sociale

Aroma acestui fruct este dulce, cu note care amintesc de ciocolata neagră și caramel. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Black sapote sau „fructul budincă de ciocolată” este un fruct originar din America Centrală, care a început să se răspândească în ultimii ani în Europa şi mai nou se bucură de popularitate pe reţelele sociale.

Pulpa sa închisă la culoare, moale și dulce amintește de ciocolată, de unde și numele de „fruct de ciocolată”. Black sapote (Diospyros digyna) aparține aceleiași familii ca și curmalul galben, dar diferă prin culoare, textură și aromă. La exterior, apare ca o boabă rotundă, de culoare verde închis, care devine mai moale la atingere pe măsură ce se coace, relatează La Repubblica.

Pulpa, odată coaptă, capătă o culoare maro închis, aproape neagră, și o textură cremoasă, catifelată. Aroma este dulce, cu note care amintesc de ciocolata neagră și caramel, ceea ce o face ideală ca bază naturală pentru deserturi sau creme de vanilie.

Datorită conținutului de vitamina C, potasiu și fibre, black sapote este, de asemenea, o alegere excelentă pentru cei care caută un fruct nutritiv și cu conținut scăzut de calorii.

Când fructul este necopt, pulpa este palidă și astringentă, ceea ce îl face impropriu pentru consum. Este copt doar atunci când coaja devine foarte moale la atingere și ușor ridată, semn că pulpa a atins cremozitatea dorită.

Fructul trebuie spălat bine, apoi se taie în jumătate cu un cuțit ascuțit, se îndepărtează semințele centrale și se scoate pulpa cu o lingură. Pulpa poate fi folosită imediat sau păstrată într-un recipient etanș la frigider timp de una sau două zile.

Aroma dulce și textura moale îl fac, de asemenea, perfect pentru a fi savurat simplu, poate cu un strop de suc de lime sau cu un praf de scorțișoară pentru a-i accentua nuanțele. Black sapote se pretează la numeroase reţete atât dulci, cât și sărate, datorită versatilității sale unice.

Printre preparatele dulci, este ideal ca bază pentru mousse-uri, budinci și creme tartinabile, fără a fi nevoie de zahăr adăugat. Poate fi folosit și pentru a îmbogăți smoothie-uri, înghețată sau prăjituri, adăugând o notă fină și dulce natural. O idee originală este de a încorpora pulpa în aluatul de clătite sau vafe pentru un rezultat fin și aromat. Acest fruct poate înlocui, de asemenea, ciocolata în tarte și deserturi, oferind o opțiune ușoară și surprinzătoare.

În preparatele sărate, poate fi asociat cu brânzeturi proaspete sau ușor maturate sau poate fi folosit ca sos cremos pentru a însoți vânatul sau crustaceele. Nota sa dulce creează un contrast interesant cu ingredientele sărate sau afumate.

În ultima vreme reţelele sociale au fost luate cu asalt de filmuleţe cu multe vizualizări în întreaga lume care prezintă acest fruct şi beneficiile sale.