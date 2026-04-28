„Bombardați-mi școala”. O elevă din Liban a încercat să scape de examene apelând la armata israeliană. Ce mesaj a transmis IDF

O elevă din Liban a cerut armatei israeliene să îi bombardeze școala pentru a scăpa de cursuri. I-a scris unui purtător de cuvânt al IDF pe Instagram să îi spună ca în clădirea școlii sunt depozitate arme Hezbollah.

Mesajul, care s-a dovedit a fi o minciună inventată pentru a scăpa de teste, a provocat un scandal uriaș în Liban, scrie Mako.

Între timp, localnicii au raportat că, în cele două zile de după mesaj, au fost observate drone deasupra localității Shuwayfat și în apropierea școlii.

„Te rog, dacă poți să mă ajuți - există o școală numită Shuwayfat National College și în interior sunt arme ale Hezbollah. Dacă poți, bombardeaz-o și scoate armele de acolo. Sunt grupuri înarmate baricadate înăuntru. Te rog, dacă poți să mă ajuți, este foarte important”, i-a scris eleva lui Avichay Adraee, într-un mesaj trimis pe Instagram.

Directorul școlii din Shuwayfat, Hussein Mashik, a explicat pentru presa locală cum s-au petrecut lucrurile. „Fata asta și o prietenă de-a ei s-au gândit să se joace de-a războiul pe spatele școlii. I-au scris lui Adraee că avem arme aici. Când am aflat, am anunțat imediat poliția și serviciile de informații militare. Au venit, au luat-o pe ea și pe părinții ei la audieri, i-au reținut o perioadă, iar ancheta continuă”.

Directorul a precizat că informația despre mesaj nu a venit de la armată, ci din interiorul școlii. „Cineva ne-a spus despre mesajul de pe Instagram. L-am verificat, am chemat eleva și părinții, apoi am lăsat cazul pe mâna serviciilor de informații”.

„Ea a pretins că are și poze cu armele, dar este o minciună sfruntată. Nu există niciun gram de adevăr în ce a spus”, a adăugat directorul.

Într-o scrisoare oficială trimisă părinților, conducerea școlii nu a intrat în detalii picante, dar a subliniat că va face tot posibilul pentru a proteja onoarea instituției. Școala a avertizat clar că orice elev care atacă imaginea liceului prin declarații false va fi dat pe mâna legii.

Mesajul conducerii a fost unul de „ultim avertisment”: oricine este implicat va fi exmatriculat și va răspunde penal, împreună cu părinții, pentru haosul creat.