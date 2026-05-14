Ca să arate cât este de relaxat, Putin și-a înscenat o întâlnire „întâmplătoare” într-un hotel. Cine este, de fapt, bărbatul din poză

2 minute de citit Publicat la 23:45 14 Mai 2026 Modificat la 23:58 14 Mai 2026

Kremlinul a publicat imagini cu o presupusă întâlnire „întâmplătoare” dintre Vladimir Putin și un cetățean FOTO: kremplin.ru

Kremlinul a publicat imagini cu o presupusă întâlnire „întâmplătoare” dintre Vladimir Putin și un cetățean, la doar câteva zile după apariția unor informații potrivit cărora liderul rus s-ar fi izolat în buncăre subterane, de teama unui atentat sau a unei lovituri de stat.

În videoclipul difuzat luni, Putin apare discutând relaxat cu un bărbat în holul unui hotel din Moscova, înaintea unei întâlniri programate cu fosta lui profesoară, Vera Gurevich.

Președintele rus, în vârstă de 73 de ani, este surprins într-o ipostază neobișnuit de relaxată: îmbrăcat lejer și însoțit de un dispozitiv redus de securitate, într-o aparentă încercare de a contracara speculațiile privind măsurile sporite de protecție din jurul său, potrivit The Independent.

În timpul conversației, Putin îl întreabă pe bărbat, originar din Soci, despre vremea din orașul în care liderul de la Kremlin deține un complex fortificat. „Era frig când am plecat și tot frig este și aici”, răspunde acesta, într-un schimb de replici surprins de camerele celor prezenți.

? The Kremlin tried to show Putin greeting a "random passerby." However, it turned out to be an employee of the company managing Putin's villas, - "Agency"



The Kremlin published a video of Putin meeting with a schoolteacher. In it, he also interacts with the "random passerby,"… — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) May 12, 2026

Deși imaginile îl prezintă pe Putin drept un lider apropiat de oameni, presa independentă rusă a pus rapid sub semnul întrebării autenticitatea momentului.

Publicația de investigații Agency l-a identificat pe interlocutor drept Alexander Bazarni, fost angajat al companiilor Gazstroy Bezopasnost și Svod International, redenumită ulterior Gazprom Polyana, între 2010 și 2011.

Potrivit jurnaliștilor, Svod International administra cabana Achipse din apropierea stațiunii Krasnaia Poliana, considerată de presa rusă drept refugiul secret de schi al lui Putin și deținută oficial de gigantul energetic Gazprom.

Aceeași companie ar fi gestionat și alte proprietăți de lux din zonă, inclusiv una asociată Alinei Kabaeva, fosta campioană olimpică despre care se spune că ar fi partenera liderului rus.

Kremlinul nu a oferit detalii despre identitatea bărbatului din imagini.

În comunicatul oficial se precizează doar că Putin și-a invitat fosta profesoară la parada de Ziua Victoriei din 9 mai și la câteva zile petrecute la Moscova în cadrul unui program cultural.

Apariția publică vine într-un moment sensibil pentru Kremlin. La parada din Piața Roșie, considerată una dintre cele mai restrânse din ultimii ani, Putin a reiterat că Rusia va obține victoria în Ucraina și a sugerat că războiul s-ar putea încheia în curând.

În paralel, presa occidentală a relatat recent că liderul rus ar petrece perioade lungi în buncăre subterane, unde ar coordona îndeaproape războiul din Ucraina, devenind tot mai izolat de viața publică și de problemele civile.

Financial Times scria la începutul lunii mai că măsurile de securitate din jurul lui Putin au fost consolidate semnificativ, citând surse apropiate Kremlinului și serviciilor europene de informații.

Autoritățile ruse au respins însă toate aceste informații, catalogându-le drept „absurde”.